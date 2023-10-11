Экономист Григорьев рассказал, как сохранить сбережения этой осенью

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Один из возможных вариантов — инвестиции в недвижимость. Однако повышение ключевой ставки (в августе она составляла 12%, а к концу сентября достигла 13%) затронуло и фондовый рынок, и сферу недвижимости. Вкладываться в недвижимость сложно из-за высоких процентных ставок по ипотеке. Однако ожидается, что цены на недвижимость не снизятся, поэтому покупка жилья может быть хорошим способом сохранить сбережения, пишет Pravda.Ru.
Еще один из популярных способов сохранения сбережений — банковские вклады. Они надежны и просты в управлении. Тем не менее, нужно помнить о рисках инфляции, так как проценты по вкладам иногда не покрывают потери от инфляции. Сейчас крупнейшие банки предлагают до 14% годовых, но реальная доходность может быть в пределах 9-12%.
Валюта также может быть хорошим способом сохранения активов. Доллар и евро, несмотря на свое падение в результате санкций, все равно остаются менее подверженными инфляции по сравнению с рублем. Также стоит обратить внимание на юань, который усиливает свою роль в международных расчетах. Однако покупка юаней должна быть рассмотрена как долгосрочное вложение.
Инвестиции на фондовом рынке также популярны. Они могут принести значительную прибыль, но связаны с рисками. Цены на акции и облигации могут как расти, так и падать. Дивидендная доходность индекса Московской биржи ожидается около 10%, а корпоративные облигации дают чистую доходность от 11 до 12%. Однако нужно помнить о возможных рисках дефолта эмитента.
Самое важное при выборе, куда вложить сбережения, — разнообразие инвестиций. Инвестирование в различные активы помогает увеличить шансы на получение прибыли и уменьшить потенциальные риски. Также необходимо тщательно анализировать рынок и проводить постоянный мониторинг изменений.