Экономист Григорьев рассказал, как сохранить сбережения этой осенью

Еще один из популярных способов сохранения сбережений — банковские вклады. Они надежны и просты в управлении. Тем не менее, нужно помнить о рисках инфляции, так как проценты по вкладам иногда не покрывают потери от инфляции. Сейчас крупнейшие банки предлагают до 14% годовых, но реальная доходность может быть в пределах 9-12%.