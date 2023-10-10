Учёные обнаружили новый фактор, связанный с долголетием

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
В рамках работы учёные проанализировали данные 44 тысяч человек в возрасте от 64 до 99 лет, которые прошли медицинское обследование. Им удалось наблюдать за состоянием этих людей в течение 35 лет. В итоге выяснилось, что 1224 человека (2,7 процента) из этой группы дожили до 100 лет, причём большинство из них (85 процентов) были женщинами.
В ходе исследования учёные обратили внимание на 12 биомаркеров в крови, которые связаны с воспалением, обменом веществ, функцией печени и почек, а также возможными проблемами с питанием и анемией.
Анализ результатов показал, что у людей, достигших 100-летнего возраста, в 60 лет чаще были наблюдаемы более низкие уровни глюкозы, креатинина и мочевой кислоты. Особенно заметно было то, что очень малое количество долгожителей имело уровень сахара выше 6,5. Кроме того, все 12 биомаркеров, исключая алат и альбумин, демонстрировали связь с вероятностью достижения 100-летнего возраста.