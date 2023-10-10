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Учёные обнаружили новый фактор, связанный с долголетием

10 октября 2023, 09:49
Группа учёных из разных стран, включая Японию и Швецию, обнаружила новый фактор, связанный с долголетием. Они провели тщательный анализ крови людей старше 100 лет и опубликовали результаты исследования в журнале GeroScience, пишет Pravda.Ru.

В рамках работы учёные проанализировали данные 44 тысяч человек в возрасте от 64 до 99 лет, которые прошли медицинское обследование. Им удалось наблюдать за состоянием этих людей в течение 35 лет. В итоге выяснилось, что 1224 человека (2,7 процента) из этой группы дожили до 100 лет, причём большинство из них (85 процентов) были женщинами.

В ходе исследования учёные обратили внимание на 12 биомаркеров в крови, которые связаны с воспалением, обменом веществ, функцией печени и почек, а также возможными проблемами с питанием и анемией.

Анализ результатов показал, что у людей, достигших 100-летнего возраста, в 60 лет чаще были наблюдаемы более низкие уровни глюкозы, креатинина и мочевой кислоты. Особенно заметно было то, что очень малое количество долгожителей имело уровень сахара выше 6,5. Кроме того, все 12 биомаркеров, исключая алат и альбумин, демонстрировали связь с вероятностью достижения 100-летнего возраста.

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