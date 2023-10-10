Учёные обнаружили новый фактор, связанный с долголетием

В рамках работы учёные проанализировали данные 44 тысяч человек в возрасте от 64 до 99 лет, которые прошли медицинское обследование. Им удалось наблюдать за состоянием этих людей в течение 35 лет. В итоге выяснилось, что 1224 человека (2,7 процента) из этой группы дожили до 100 лет, причём большинство из них (85 процентов) были женщинами.