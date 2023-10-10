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Тело девушки найдено в водоёме под Екатеринбургом

10 октября 2023, 09:22
В Свердловской области было найдено тело 22-летней Махфузахон Исмоиловой, которая исчезла около месяца назад, пишет Pravda.Ru.

По информации семьи погибшей, она была обнаружена в водоёме под Екатеринбургом. В ближайшие дни состоится церемония прощания с девушкой.

Чтобы достать тело Махфузахон, спасателям пришлось спуститься на дно неиспользуемого карьера. Причины смерти пока неизвестны и устанавливаются.

В сентябре родители Махфузахон обратились в полицию с просьбой проверить одного молодого человека, с которым она имела отношения. Они хотели, чтобы его допросили на детекторе лжи, так как подозревали его в связи с исчезновением дочери.

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