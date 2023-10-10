Тело девушки найдено в водоёме под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
По информации семьи погибшей, она была обнаружена в водоёме под Екатеринбургом. В ближайшие дни состоится церемония прощания с девушкой.
Чтобы достать тело Махфузахон, спасателям пришлось спуститься на дно неиспользуемого карьера. Причины смерти пока неизвестны и устанавливаются.
В сентябре родители Махфузахон обратились в полицию с просьбой проверить одного молодого человека, с которым она имела отношения. Они хотели, чтобы его допросили на детекторе лжи, так как подозревали его в связи с исчезновением дочери.