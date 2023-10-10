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Солнечный зонд НАСА достиг скорости 635 266 километров в час

10 октября 2023, 09:38
27 сентября, во время 17-го оборота зонда Parker Solar Probe вокруг Солнца, он достиг самого высокого рубежа скорости среди всех когда-либо созданных объектов человеком, пишет Pravda.Ru.

Зонд, пролетая по просторам Солнечной системы, двигался со скоростью 635 266 км в час, что является значительным улучшением предыдущего рекорда скорости — 586 863,4 км в час, установленного почти три года назад.

Основная цель Parker Solar Probe — собирать ценные данные о солнечных ветрах, состоящих из заряженных частиц, и мощных магнитных полях, окружающих нашу ближайшую звезду. Это событие открывает новую эру исследования Солнца и его окружения.

Чтобы проиллюстрировать значимость этого достижения, можно сказать, что на такой скорости самолет может совершить 15 обходов Земли за один час или преодолеть расстояние от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса за немного больше 20 секунд.

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