Новогоднее настроение: почему гипермаркеты начали продавать товары в октябре

Еще одна причина — желание поймать спрос на праздничные подарки, рассказала маркетолог Юлия Соловьева. Каждый год магазины начинают готовиться к Новому году все раньше, чтобы первыми привлечь покупателей, которые ищут подарки. Люди стали более внимательно относиться к своим расходам и начинают заранее искать лучшие цены на подарки, так как знают, что к Новому году скидки могут быть только на ценниках, а фактически цены растут.