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Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Новогоднее настроение: почему гипермаркеты начали продавать товары в октябре

10 октября 2023, 12:44
В этом году российские торговые сети начали продавать новогодние товары очень рано — уже в начале октября. Предположительно, такие действия были вызваны не только стремлением создать предпраздничное настроение, но и другими факторами.

Одна из причин — колебания валютного курса, считает техноблогер Павел Трухачев. Торговые сети решили приобрести праздничные товары у поставщиков заранее, чтобы получить более выгодную цену. Кроме того, после прошлого Нового года многие магазины просто отправили оставшийся новогодний товар на склады, не проводя распродажи. В результате возникло перенасыщение новогодней атрибутикой, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Еще одна причина — желание поймать спрос на праздничные подарки, рассказала маркетолог Юлия Соловьева. Каждый год магазины начинают готовиться к Новому году все раньше, чтобы первыми привлечь покупателей, которые ищут подарки. Люди стали более внимательно относиться к своим расходам и начинают заранее искать лучшие цены на подарки, так как знают, что к Новому году скидки могут быть только на ценниках, а фактически цены растут.

Также некоторые покупатели совершают новогодние покупки в октябре, потому что боятся, что нужных товаров уже не будет в ноябре–декабре. Это особенно относится к авторским новогодним игрушкам и сувенирам. Магазины стремятся привлечь этот спрос к себе. Кроме того, из-за высокой заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом, торговые центры и крупные сети могут опасаться новых ограничений и хотят уловить новогодний спрос заранее.

В итоге, чем неспокойнее обстановка в мире, тем больше людей хочется праздника. Создание праздничной атмосферы даже раньше срока может привлечь больше покупателей.

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