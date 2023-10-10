Новогоднее настроение: почему гипермаркеты начали продавать товары в октябре

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Одна из причин — колебания валютного курса, считает техноблогер Павел Трухачев. Торговые сети решили приобрести праздничные товары у поставщиков заранее, чтобы получить более выгодную цену. Кроме того, после прошлого Нового года многие магазины просто отправили оставшийся новогодний товар на склады, не проводя распродажи. В результате возникло перенасыщение новогодней атрибутикой, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Еще одна причина — желание поймать спрос на праздничные подарки, рассказала маркетолог Юлия Соловьева. Каждый год магазины начинают готовиться к Новому году все раньше, чтобы первыми привлечь покупателей, которые ищут подарки. Люди стали более внимательно относиться к своим расходам и начинают заранее искать лучшие цены на подарки, так как знают, что к Новому году скидки могут быть только на ценниках, а фактически цены растут.
Также некоторые покупатели совершают новогодние покупки в октябре, потому что боятся, что нужных товаров уже не будет в ноябре–декабре. Это особенно относится к авторским новогодним игрушкам и сувенирам. Магазины стремятся привлечь этот спрос к себе. Кроме того, из-за высокой заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом, торговые центры и крупные сети могут опасаться новых ограничений и хотят уловить новогодний спрос заранее.
В итоге, чем неспокойнее обстановка в мире, тем больше людей хочется праздника. Создание праздничной атмосферы даже раньше срока может привлечь больше покупателей.