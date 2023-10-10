Найден вирус африканской чумы свиней в «Баварских» сосисках из Владимирской области

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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По последним данным, этот вирус был обнаружен в «Баварских» сосисках, произведенных во Владимирской области и распространявшихся в Калмыкии, пишет Pravda.Ru.
Врач заверил, что риск заражения человека африканской чумой свиней при потреблении мясной продукции равен нулю. Этот вирус не вызывает заболевания у людей и является исключительно инфекцией для животных.
«Для людей этот вирус безопасен. Он вызывает опасные заболевания только у животных. Таким образом, это проблема ветеринарии, а не здравоохранения», — пояснил профессор.