Инвестиции РЭО в предприятия по обращению с отходами составили 113 млрд рублей

Реформа отрасли обращения с отходами в России стартовала 1 января 2019 года. Предполагается, что она будет способствовать формированию более цивилизованного подхода к обращению с мусором, решению проблемы незаконных свалок и значительному сокращению объемов вывозимых на полигоны отходов. Всего до 2030 года будут построены или реконструированы 868 предприятий по обращению с отходами. На обработку и сортировку планируется отправлять 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут направлены на захоронение. По состоянию на конец 2022 года доля отходов, поступивших на обработку (сортировку), достигла 50,2%, на переработку — 12%.