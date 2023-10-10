Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:51

Published Сегодня, 18:51

Modified Сегодня, 18:51

Updated Сегодня, 18:51

Инвестиции РЭО в предприятия по обращению с отходами составили 113 млрд рублей

Инвестиции РЭО в предприятия по обращению с отходами составили 113 млрд рублей

10 октября 2023, 18:51
Фото: reo.ru
Инвестиции Российского экологического оператора (РЭО) в строительство мусороперерабатывающих заводов с 2020 года составили 113 млрд рублей. Об этом рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев на Российском экологическом форуме.

«В настоящее время у нас подписано с 2020 года 46 концессий (государственно-частных партнерств. — Прим. ТАСС). За предыдущее десятилетие их было десять», — пояснил Денис Буцаев. Он также добавил, что объем инвестиций во все эти концессии достиг 113 миллиардов рублей. Из них, начиная с 2023 года, при поддержке правительства 26,5 миллиарда вложил РЭО.

По словам Буцаева, в соответствии с этими соглашениями идет строительство заводов по обработке отходов общей мощностью более шести миллионов тонн в год. Бюджетные субсидии дают возможность строить объекты в Мордовии, Дагестане, Архангельской области, Крыму и Чечне.

Реформа отрасли обращения с отходами в России стартовала 1 января 2019 года. Предполагается, что она будет способствовать формированию более цивилизованного подхода к обращению с мусором, решению проблемы незаконных свалок и значительному сокращению объемов вывозимых на полигоны отходов. Всего до 2030 года будут построены или реконструированы 868 предприятий по обращению с отходами. На обработку и сортировку планируется отправлять 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут направлены на захоронение. По состоянию на конец 2022 года доля отходов, поступивших на обработку (сортировку), достигла 50,2%, на переработку — 12%.

#Общество
Подпишитесь
Медуслуги на бумаге. Поликлиники массово приписывают омичам фальшивые услуги
Сегодня, 04:57
В ЗАГСе рассказали, что смертность в Омской области в 1,5 раза превышает рождаемость
Сегодня, 03:10
В мэрии Омска назначили замдиректора департамента городского хозяйства
Сегодня, 03:59
На земле лучше. Почти половина омичей боится летать на самолетах
Сегодня, 11:09
Разорвано лицо. В Омске возбудили уголовное дело из-за нападения собаки на ребенка
Сегодня, 05:47
В Омске одобрили проект реконструкции одного из производственных корпусов ПО «Полет»
Сегодня, 11:05