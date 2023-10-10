Инвестиции РЭО в предприятия по обращению с отходами составили 113 млрд рублей

Posted Сегодня, 18:51
Published Сегодня, 18:51
Modified Сегодня, 18:51
Updated Сегодня, 18:51
«В настоящее время у нас подписано с 2020 года 46 концессий (государственно-частных партнерств. — Прим. ТАСС). За предыдущее десятилетие их было десять», — пояснил Денис Буцаев. Он также добавил, что объем инвестиций во все эти концессии достиг 113 миллиардов рублей. Из них, начиная с 2023 года, при поддержке правительства 26,5 миллиарда вложил РЭО.
По словам Буцаева, в соответствии с этими соглашениями идет строительство заводов по обработке отходов общей мощностью более шести миллионов тонн в год. Бюджетные субсидии дают возможность строить объекты в Мордовии, Дагестане, Архангельской области, Крыму и Чечне.
Реформа отрасли обращения с отходами в России стартовала 1 января 2019 года. Предполагается, что она будет способствовать формированию более цивилизованного подхода к обращению с мусором, решению проблемы незаконных свалок и значительному сокращению объемов вывозимых на полигоны отходов. Всего до 2030 года будут построены или реконструированы 868 предприятий по обращению с отходами. На обработку и сортировку планируется отправлять 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут направлены на захоронение. По состоянию на конец 2022 года доля отходов, поступивших на обработку (сортировку), достигла 50,2%, на переработку — 12%.