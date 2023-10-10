Депутат ГД Фролова объяснила, почему в России не удлинят майские праздники

Депутат ГД Тамара Фролова считает, что новогодние каникулы — это особое время, которое проводится в кругу близких людей. Поэтому она выступила против сокращения этих каникул за счет увеличения майских праздников, так как именно в новогодние каникулы домой приезжают родственники и дети, которые учатся в других городах.