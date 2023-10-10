Депутат ГД Фролова объяснила, почему в России не удлинят майские праздники

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Депутат ГД Тамара Фролова считает, что новогодние каникулы — это особое время, которое проводится в кругу близких людей. Поэтому она выступила против сокращения этих каникул за счет увеличения майских праздников, так как именно в новогодние каникулы домой приезжают родственники и дети, которые учатся в других городах.
Кроме того, у многих семей есть свои особые традиции для встречи Нового года. Длинные каникулы дают возможность провести время с семьей, повидаться с друзьями и отправиться в небольшое путешествие, отметила депутат.
Что касается майских праздников, то Тамара Фролова считает, что необходимо учитывать производственные процессы, которые невозможно прекращать. По ее мнению, нецелесообразно увеличивать количество выходных дней в мае. Логичнее сохранить привычное соотношение праздничных и рабочих дней на протяжении года.
Ранее Тамара Фролова объяснила важность новой памятной даты для России — Дня воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.