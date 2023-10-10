Денис Мантуров ознакомился на выставке INNOFOOD экспозицией «Росхима»

Согласно расчетам, в 2025 году должно быть запущено производство этих двух аминокислот в объеме до 85 тысяч тонн в год и глютена объемом до 25 тысяч тонн в год. Вложение инвестиций на первом этапе будет достигать 27,5 миллиарда рублей, из которых на реализацию проектов уже передано семь миллиардов. На втором этапе, до 2028 года, планируется запуск производства еще трех аминокислот — треонина, триптофана, валина — суммарным объемом свыше 55 тысяч тонн. Такие аминокислоты в нашей стране ранее не производились.