Денис Мантуров ознакомился на выставке INNOFOOD экспозицией «Росхима»

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Отечественный агропромышленный комплекс пока имеет по некоторым направлениям значительную импортозависимость, сообщает regnum.ru.
На фоне нехватки мощностей компания «Росхим» приняла решение начать возведение первого в РФ биохимического кластера. Планируется максимально сократить импортозависимость в отношении производства кормовых добавок, специальных готовых кормов и ветеринарных препаратов — пока в этих направлениях зависимость от импорта превышает 70%.
Стоит отметить, что появление нового кластера поможет обеспечить продовольственную безопасность России в таких направлениях, как рынок сельскохозяйственных биотехнологий, производство кормовых аминокислот, кормовых витаминов и ферментов, биоконсервантов для кормов.
«Руководствуясь задачами, поставленными перед отраслью президентом и правительством в сфере снижения импортозависимости, „Росхим“ приступил в этом году к строительству нового в России завода по производству незаменимых аминокислот — сульфата лизина и лизин-моногидрохлорида, которые отвечают за рост мышечной массы и развитие животных», — рассказал о планах компании Давыдов. Он заявил, что выпуск биохимической продукции теперь будет налажен в Волгодонске Ростовской области на площадке предприятия «ДонБиоТех».
Согласно расчетам, в 2025 году должно быть запущено производство этих двух аминокислот в объеме до 85 тысяч тонн в год и глютена объемом до 25 тысяч тонн в год. Вложение инвестиций на первом этапе будет достигать 27,5 миллиарда рублей, из которых на реализацию проектов уже передано семь миллиардов. На втором этапе, до 2028 года, планируется запуск производства еще трех аминокислот — треонина, триптофана, валина — суммарным объемом свыше 55 тысяч тонн. Такие аминокислоты в нашей стране ранее не производились.
Предполагается, что самыми крупными покупателями продукции «ДонБиоТеха» станут компании, производящие премиксы, комбикорма, продовольственные товары, а также сельскохозяйственные предприятия.
Давыдов отмечает, что выпуск аминокислот также является еще и новой нишей переработки зерна в РФ: порядка 250 тысяч тонн ежегодно.
«Росхим» — управляющая компания ряда крупных отечественных химзаводов, которые связаны между собой по кластерному принципу.
В управленческий периметр входят титановый и содовый заводы в Крыму, Башкирская содовая компания, Березниковский содовый завод, стерлитамакские заводы — нефтехимический и синтетического каучука, компания «ДонБиоТех» и т. п.