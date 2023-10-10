Число аварий с юными пешеходами в России выросло на 43%

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Водитель иностранного автомобиля не заметил ребенка, который переходил дорогу, пишет ФедералПресс
Девочка шла от школы к парковке по улице Бушуева, дожидаясь своего отца. На пешеходном переходе она попала под колеса автомобиля Toyota Carina. Водитель в возрасте 39 лет объяснил, что не заметил ребенка из-за другого автомобиля, который выезжал с парковки. Пострадавшая первоклассница получила ушибы.
Также был зарегистрирован случай смерти ребенка в Ишиме в этом году. Девочку сбили на нерегулируемом переходе. Всего за текущий год уже произошло 162 ДТП с молодыми пешеходами.
Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к водителям с просьбой быть более внимательными на дорогах, особенно вблизи школ.