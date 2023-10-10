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Число аварий с юными пешеходами в России выросло на 43%

10 октября 2023, 07:20
В Госавтоинспекции поделились тревожной статистикой за прошлый год. Число аварий с молодыми пешеходами выросло на 43%. Недавно, вчера вечером, в районе школы случилось ДТП, в результате которого пострадала ученица первого класса.

Водитель иностранного автомобиля не заметил ребенка, который переходил дорогу, пишет ФедералПресс

Девочка шла от школы к парковке по улице Бушуева, дожидаясь своего отца. На пешеходном переходе она попала под колеса автомобиля Toyota Carina. Водитель в возрасте 39 лет объяснил, что не заметил ребенка из-за другого автомобиля, который выезжал с парковки. Пострадавшая первоклассница получила ушибы.

Также был зарегистрирован случай смерти ребенка в Ишиме в этом году. Девочку сбили на нерегулируемом переходе. Всего за текущий год уже произошло 162 ДТП с молодыми пешеходами.

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к водителям с просьбой быть более внимательными на дорогах, особенно вблизи школ.

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