Число аварий с юными пешеходами в России выросло на 43%

Девочка шла от школы к парковке по улице Бушуева, дожидаясь своего отца. На пешеходном переходе она попала под колеса автомобиля Toyota Carina. Водитель в возрасте 39 лет объяснил, что не заметил ребенка из-за другого автомобиля, который выезжал с парковки. Пострадавшая первоклассница получила ушибы.