Разработка, которая совершает революцию в лечении дефектов костных тканей

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Об уникальности и эффективности данной технологии мы рассказываем в новом выпуске «Х-Разработка».
Почему кости?
Костная ткань является лидером по метастазированию злокачественных новообразований. Согласно статистике, смертность от патологических переломов достигает 32% случаев; в России ожидают онкологическое протезирование более 1,5 млн пациентов, а в мире — более 18 млн.
Несколько слов об ученом
Горбатов Роман Олегович — кандидат медицинских наук, врач травматолог-ортопед, руководитель аддитивных технологий, доцент кафедры травматологии, ортопедии и нейрохирургии им. М. В. Колокольцева ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, лауреат премии «Призвание».
За плечами Романа большой образовательный и практический путь. В 2013 году он окончил Лечебный факультет Нижегородской государственной медицинской академии с красным дипломом, а в период с 2013 по 2015 год прошел ординатуру по специальности «Травматология и ортопедия» на базе Приволжского федерального медицинского исследовательского центра Минздрава России, за время обучения в которой являлся неоднократным победителем всероссийских и международных олимпиад и конференций.
На сегодняшний день параллельно с лечебной и образовательной деятельностью Роман Олегович активно занимается научными исследованиями, направленными на разработку новых методов диагностики и лечения пациентов, в частности, проектом по созданию индивидуальных имплантатов для замещения костных дефектов.
О проекте
«Мы впервые в стране прошли путь от лабораторной технологии до ее использования в клинике», — говорит научный руководить, «идейный вдохновитель проекта», доктор медицинских наук, ректор ФГБОУ ВУ «ПИМУ» Минздрава России Николай Карякин.
Задача, которую поставили перед собой ученые, заключается в лечении пациентов без осложнений. Уникальность разработки состоит в создании с помощью 3D-моделирования высокоточных гибридных имплантов, которые, по словам Романа Горбатова, позволяют замещать костные дефекты при эндопротезировании суставов (коленного, тазобедренного, плечевого и голеностопного) с использованием антибактериальных препаратов. Таким образом, данная технология позволяет не только заменить части сустава любой сложности и формы, но и оказывает лечебное действие последствий от ранее установленных эндопротезов.
Среди преимуществ технологии можно выделить то, что разработанные импланты носят индивидуальный характер. Это помогает достичь пациентам хороших результатов и вернуться к полноценной жизни.
«У нас было несколько пациентов, которым в различных клиниках страны уже предлагали выполнить ампутацию, однако, благодаря использованию нашей технологии им удалось не только сохранить конечность, но и вновь начать ходить без боли и костылей», — делится ученый.
Мотивация и поддержка — залог успеха
Роман Олегович вместе со своей командой на протяжении многих лет занимается проектной и научно-исследовательской деятельностью, что уже принесло свои плоды в виде огромного числа пациентов из разных городов России, которым удалось помочь. Особой гордостью для ученого является то, что он стал лауреатом одной из главных медицинских премий — «Призвание».
На сегодняшний день региональные университеты благодаря внешней поддержке со стороны государства и собственным ресурсам имеют возможность развивать молодых исследователей, желающий открывать для себя новые горизонты и создавать нужные и полезные изобретения.
Так, Роман не планирует останавливаться на достигнутом и уже готовит свою следующую разработку в виде импланта для замещения костного дефекта головки плечевой кости. «Мы уже написали заявку на изобретение и ждем, что в следующем году получим патент», — с достоинством заявляет герой.
Почему молодые ученые хотят заниматься наукой?
Многочисленные исследования позволяют находить эффективные методы лечения, что крайне важно для ученых, ставящих здоровье и благополучие людей на первое место, как это делает Роман Олегович. «Я мечтаю о том, чтобы были здоровы и счастливы мои близкие люди, окружающие и пациенты», — говорит ученый, вызывая тем самым гордость, восхищение и уверенность в благополучном будущем России.