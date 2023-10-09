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«Новые люди» совместно с парком развлечений «Вокруг света» посадили яблоневую аллею

«Новые люди» совместно с парком развлечений «Вокруг света» посадили яблоневую аллею

9 октября 2023, 10:36
Фото: пресс-служба партии "Новые люди"
В Омске на Зелёном острове появилась аллея из яблонь. Её высадили сторонники партии «Новые люди» вместе с сотрудниками семейного парка развлечений «Вокруг света». Так они завершили большую экологическую акцию, которая проходила в августе и сентябре.

За это время «Новые люди» провели десять эко-праздников, во время которых собирали макулатуру во дворах. Все, кто сдал ненужную бумагу, взамен получили сертификаты на посещение семейного парка развлечений.

Также макулатуру выделили в Министерстве природных ресурсов и экологии и Министерстве по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области. Саженцы яблонь приобрели на средства от сдачи бумаги. Инициативу поддержал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«Благодарю омичей за такую включенность и неравнодушие. Суммарно нам удалось собрать около 3 тонн макулатуры. Вырученные средства от её сдачи мы направили на высадку деревьев. Уверен, что и дальше омичи будут принимать участие в наших экологических акциях и мы вместе озеленим город», — говорит руководитель фракции «Новые люди» в Законодательном Собрании Омской области Илья Смирнов.

Он добавил, что подобные акции «Новые люди» планируют проводить и в будущем.

Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

«Мы работаем с детьми, поэтому для нас очень важно научить их добрым и созидательным вещам. Это в том числе бережное отношение к природе. Для нас это очень ценно», — рассказала управляющий парка «Вокруг света» Дарья Толмачёва.

Коммерческий директор компании «Омск Сайдинг Инвест», сторонник партии «Новые люди» Владимир Боровский подчеркнул, что к подобным акциям планируют привлекать больше предпринимателей.

«Очень важно, чтобы бизнес был социально ответственным, делал наш город более уютным и экологичным. Здесь очень важно наладить диалог между властью, предпринимателями и самими жителями. Сегодняшняя акция — один из примеров такого сотрудничества. Результатом стало появление новой аллеи», — заключает Владимир Боровский.

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