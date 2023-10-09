«Новые люди» совместно с парком развлечений «Вокруг света» посадили яблоневую аллею

«Благодарю омичей за такую включенность и неравнодушие. Суммарно нам удалось собрать около 3 тонн макулатуры. Вырученные средства от её сдачи мы направили на высадку деревьев. Уверен, что и дальше омичи будут принимать участие в наших экологических акциях и мы вместе озеленим город», — говорит руководитель фракции «Новые люди» в Законодательном Собрании Омской области Илья Смирнов.