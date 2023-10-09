Интенсивное таяние льда привело к открытию артефактов в горах Норвегии

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Археологи объявили о своем удивительном открытии: на южной стороне перевала Лендбрин была найдена железная подкова и уздечка для коня, изготовленная из кожи.
Теплая погода этим летом привела к интенсивному таянию льда в этом регионе, и артефакты были обнаружены. Место, где были найдены артефакты, отличалось от окружающей местности: путешественники могли использовать снег в овраге для проще передвижения, вместо того чтобы преодолевать каменистый склон. Именно здесь, благодаря снегу и льду, сохранились многочисленные артефакты.
Найти кожаную уздечку — это настоящая редкость. Форма уздечки затрудняет определение ее возраста, поэтому требуются дальнейшие исследования. Тем не менее, археологи предполагают, что эта находка может быть связана с эпохой викингов.