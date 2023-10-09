Интенсивное таяние льда привело к открытию артефактов в горах Норвегии

Теплая погода этим летом привела к интенсивному таянию льда в этом регионе, и артефакты были обнаружены. Место, где были найдены артефакты, отличалось от окружающей местности: путешественники могли использовать снег в овраге для проще передвижения, вместо того чтобы преодолевать каменистый склон. Именно здесь, благодаря снегу и льду, сохранились многочисленные артефакты.