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Интенсивное таяние льда привело к открытию артефактов в горах Норвегии

9 октября 2023, 13:14
В результате таяния ледников в горах Норвегии были обнаружены артефакты, которые, предположительно, относятся к эпохе викингов, пишет Pravda.Ru.

Археологи объявили о своем удивительном открытии: на южной стороне перевала Лендбрин была найдена железная подкова и уздечка для коня, изготовленная из кожи.

Теплая погода этим летом привела к интенсивному таянию льда в этом регионе, и артефакты были обнаружены. Место, где были найдены артефакты, отличалось от окружающей местности: путешественники могли использовать снег в овраге для проще передвижения, вместо того чтобы преодолевать каменистый склон. Именно здесь, благодаря снегу и льду, сохранились многочисленные артефакты.

Найти кожаную уздечку — это настоящая редкость. Форма уздечки затрудняет определение ее возраста, поэтому требуются дальнейшие исследования. Тем не менее, археологи предполагают, что эта находка может быть связана с эпохой викингов.

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