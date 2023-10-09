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Глава РЭО Буцаев обсудил с экоактивистами точки роста для молодежи в сфере экологии

Глава РЭО Буцаев обсудил с экоактивистами точки роста для молодежи в сфере экологии

9 октября 2023, 17:10
Фото: reo.ru
Российский экологический форум (РЭФ) стал площадкой для обсуждения возможностей развития в сфере экологии. На мероприятии присутствовали экоактивисты, представители общественных организаций и органов власти.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, какие проекты для молодых экоактивистов компания поддерживает и реализует.

Как отметил Буцаев, работая с молодыми людьми, компания действует не только на перспективу. Молодежь уже сегодня формирует повестку многих площадок, в том числе оказывая на нее опосредованное влияние — через свое окружение и взрослых.

«Хотел бы поблагодарить вас за участие в сегодняшнем мероприятии. Надеюсь, программа получилась интересной и разнообразной», — сказал Буцаев на пленарной сессии «Зеленая повестка: точки роста и возможностей для молодежи».

РЭО реализует немало масштабных молодежных проектов. В прошлом году началось создание волонтерского сообщества при РЭО во взаимодействии с волонтерами-экологами «Делай!». Весной 2022 года РЭО запустил серию крупных субботников «Зеленый десант», в которых приняли участие 3405 человек. Далее прошли всероссийская акция «Убери за собой» в 50 регионах, акция «Открывая страну» на особо охраняемых природных территориях.

РЭО помогает Росмолодежи проводить форумы экологично. В 2022 году было экологизировано 12 всероссийских форумов, в этом году — уже 20, а до конца года прибавится еще пять форумов федерального агентства. В следующем году Всероссийский форум молодежи, на котором соберется порядка 10 тысяч участников, также планирует следовать экоповестке.

РЭО выступает экопартнером крупных форумов «Экосистема» и «Таврида». В рамках «Экосистемы» компания организовала работу двух тематических клубов. Один из них посвящен экономике замкнутого цикла, другой — экологии в образовательной сфере. Помимо этого при поддержке РЭО прошла отраслевая сессия «Зеленый бизнес в сфере экономики замкнутого цикла».

В 2024 году РЭО планирует сделать акцент на расширении профориентационной деятельности, а также усилить взаимодействие с регоператорами и оптимизировать их работу в рамках экопросвещения.В этом году РЭФ проходит 8 — 11 октября. Форум включает в себя молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии — на сайте Российского экологического оператора.

#Общество
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