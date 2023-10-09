Глава РЭО Буцаев обсудил с экоактивистами точки роста для молодежи в сфере экологии

РЭО помогает Росмолодежи проводить форумы экологично. В 2022 году было экологизировано 12 всероссийских форумов, в этом году — уже 20, а до конца года прибавится еще пять форумов федерального агентства. В следующем году Всероссийский форум молодежи, на котором соберется порядка 10 тысяч участников, также планирует следовать экоповестке.