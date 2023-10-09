Галактики с тонкими спиральными рукавами обнаружены в ранней Вселенной

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
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До этого считалось, что в ранние времена Вселенной галактики образовывались только путем насильственных столкновений и не могли иметь такую «нежную» форму. Однако новое исследование показало, что такие галактики были распространены 10 раз больше, чем предполагалось раньше. Это открытие вызывает интерес, как такие великие галактики и потенциал для жизни возникли в ранней Вселенной. Выводы исследователей были опубликованы в журнале The Astrophysical Journal 22 сентября.
Существующие теории о формировании галактик указывают, что первые галактики начали формироваться примерно через 1-2 миллиарда лет после создания Вселенной. Считалось, что самые ранние скопления звезд превратились в карликовые галактики. Впоследствии эти карликовые галактики начали сливаться друг с другом, вызывая массовые столкновения, которые в итоге привели к образованию больших галактик, подобных Млечному Пути, через 10 миллиардов лет.
Млечный Путь — это тип дисковых галактик, которые имеют спиральные рукава и плоскую форму, похожую на сомбреро. Этот тип галактик является одним из самых распространенных в современной Вселенной. Однако в ранние годы Вселенной, когда пространство было более плотным, а карликовые галактики были распространены, ученые думали, что галактики, подобные нашей, не могут сохранить свою характерную форму.
Однако при помощи JWST исследователи провели анализ галактик, возраст которых составлял от 9 до 13 миллиардов лет, и обнаружили, что среди 3956 изученных галактик 1672 являются дисковыми галактиками, очень похожими на Млечный Путь. Большинство из этих галактик существовали еще в те времена, когда Вселенная была моложе всего нескольких миллиардов лет.