Галактики с тонкими спиральными рукавами обнаружены в ранней Вселенной

До этого считалось, что в ранние времена Вселенной галактики образовывались только путем насильственных столкновений и не могли иметь такую «нежную» форму. Однако новое исследование показало, что такие галактики были распространены 10 раз больше, чем предполагалось раньше. Это открытие вызывает интерес, как такие великие галактики и потенциал для жизни возникли в ранней Вселенной. Выводы исследователей были опубликованы в журнале The Astrophysical Journal 22 сентября.