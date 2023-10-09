Эксперт: Постоянные вливания в бюджет влияют на курс валюты

Что это значит для рубля и для экономики России? Об этом рассказала доцент Наталья Оганова в интервью Pravda.Ru. Российский рубль — инструмент, которым пользуется Национальный банк для регулирования рынка в условиях неблагоприятной ситуации для страны. Мы стремимся создать внутри страны систему, которая поддерживает развитие экономики и уровень жизни населения. Поэтому, когда государство поддерживает внешних экспортеров и получает деньги в валюте, оно не может долго сохранять низкий курс рубля. Падение рубля и его недооценка связаны с необходимостью увеличения бюджета из-за его дефицита.