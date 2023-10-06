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РЭО: Раздельное накопление отходов внедрено в 77 регионах РФ

РЭО: Раздельное накопление отходов внедрено в 77 регионах РФ

6 октября 2023, 13:50
Фото: piqsels.com
Российский экологический оператор (РЭО) представил результаты внедрения системы раздельного сбора отходов (РНО) в различных субъектах за первое полугодие 2023 года. Более 87 миллионов жителей России из 77 регионов могут сортировать твердые коммунальные отходы (ТКО).

Как заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, РЭО провел мониторинг и обнаружил, что в общей сложности 59,7% населения (+3% с начала 2023 года) в 77 регионах России теперь занимаются раздельным сбором ТКО, что составляет 87,4 миллиона человек. За первое полугодие было установлено 204 тысячи контейнерных площадок и 358 тысяч контейнеров. Раздельный сбор отходов является важным элементом реформы в области обращения с ТКО и развития экономики замкнутого цикла. По плану к 2030 году разделять отходы будут 95% населения. Для достижения этой цели необходимо продолжать развивать инфраструктуру в каждом регионе страны и проводить экологическое просвещение, чтобы сортировка отходов дома стала обыденной практикой, подчеркнул Буцаев.

В 49 регионах внедрен подход с двумя контейнерами для раздельного сбора отходов, когда устанавливаются контейнеры для смешанных отходов и контейнеры для вторичного сырья. В 19 регионах применяется пофракционный сбор отходов, при котором каждая фракция отходов собирается отдельно. В девяти регионах используются оба подхода одновременно.

Благодаря федеральным субсидиям на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов регионы приобрели 154 тысячи контейнеров, что положительно сказалось на внедрении системы раздельного сбора в 42 регионах. Самый высокий процент вовлечения населения в РНО наблюдается в Центральном федеральном округе (83,2%), в то время как самый низкий — в Северо-Кавказском федеральном округе (41,2%).

По данным региональных властей России, кроме контейнеров для РНО, в стране также действует 27 тысяч специализированных пунктов приема вторичных материальных ресурсов, такие как экопункты, экодома, экостанции, экоцентры и фандоматы.

В 39 регионах жители имеют возможность сдавать собранные вторичные материалы в специализированных экопунктах с возможностью получения вознаграждения. К концу первого полугодия в стране было около 600 пунктов, где можно было сдавать несколько видов вторсырья одновременно.

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