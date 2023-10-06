РЭО: Раздельное накопление отходов внедрено в 77 регионах РФ

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
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Как заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, РЭО провел мониторинг и обнаружил, что в общей сложности 59,7% населения (+3% с начала 2023 года) в 77 регионах России теперь занимаются раздельным сбором ТКО, что составляет 87,4 миллиона человек. За первое полугодие было установлено 204 тысячи контейнерных площадок и 358 тысяч контейнеров. Раздельный сбор отходов является важным элементом реформы в области обращения с ТКО и развития экономики замкнутого цикла. По плану к 2030 году разделять отходы будут 95% населения. Для достижения этой цели необходимо продолжать развивать инфраструктуру в каждом регионе страны и проводить экологическое просвещение, чтобы сортировка отходов дома стала обыденной практикой, подчеркнул Буцаев.
В 49 регионах внедрен подход с двумя контейнерами для раздельного сбора отходов, когда устанавливаются контейнеры для смешанных отходов и контейнеры для вторичного сырья. В 19 регионах применяется пофракционный сбор отходов, при котором каждая фракция отходов собирается отдельно. В девяти регионах используются оба подхода одновременно.
Благодаря федеральным субсидиям на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов регионы приобрели 154 тысячи контейнеров, что положительно сказалось на внедрении системы раздельного сбора в 42 регионах. Самый высокий процент вовлечения населения в РНО наблюдается в Центральном федеральном округе (83,2%), в то время как самый низкий — в Северо-Кавказском федеральном округе (41,2%).
По данным региональных властей России, кроме контейнеров для РНО, в стране также действует 27 тысяч специализированных пунктов приема вторичных материальных ресурсов, такие как экопункты, экодома, экостанции, экоцентры и фандоматы.
В 39 регионах жители имеют возможность сдавать собранные вторичные материалы в специализированных экопунктах с возможностью получения вознаграждения. К концу первого полугодия в стране было около 600 пунктов, где можно было сдавать несколько видов вторсырья одновременно.