РЭО: Раздельное накопление отходов внедрено в 77 регионах РФ

Как заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, РЭО провел мониторинг и обнаружил, что в общей сложности 59,7% населения (+3% с начала 2023 года) в 77 регионах России теперь занимаются раздельным сбором ТКО, что составляет 87,4 миллиона человек. За первое полугодие было установлено 204 тысячи контейнерных площадок и 358 тысяч контейнеров. Раздельный сбор отходов является важным элементом реформы в области обращения с ТКО и развития экономики замкнутого цикла. По плану к 2030 году разделять отходы будут 95% населения. Для достижения этой цели необходимо продолжать развивать инфраструктуру в каждом регионе страны и проводить экологическое просвещение, чтобы сортировка отходов дома стала обыденной практикой, подчеркнул Буцаев.