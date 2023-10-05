Пропавшую девочку нашли невредимой в шкафу похитителя спустя двое суток

В этот же день похититель связался с семьей девочки и потребовал выкуп. Оказалось, что отпечатки на письме с требованием выкупа принадлежали 46-летнему мужчине по имени Крейг Нельсон Росс-младший, которого уже задерживали ранее за вождение в нетрезвом состоянии. Мужчина проживал в доме на колесах позади дома своей матери, и правоохранительные органы задержали его и освободили Шарлотту, которая сидела в шкафу. Россу предъявили обвинения в похищении ребенка.