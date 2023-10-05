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Пропавшую девочку нашли невредимой в шкафу похитителя спустя двое суток

5 октября 2023, 15:49
Прошло двое суток после того, как правоохранительные органы штата Нью-Йорк в США нашли девятилетнюю Шарлотту Сену, которую похитили. По информации издания New York Post, девочка была обнаружена целой и невредимой в шкафу в доме на колесах, принадлежащем похитителю.

Известие о пропаже Шарлотты стало известно в конце сентября, когда она исчезла во время семейного посещения парка Моро-Лейк. Девочка уехала покататься на велосипеде, отстав от своих родителей, и не вернулась домой. Более 400 человек присоединились к операции по ее поиску уже на следующий день, пишет Общественная служба новостей.

В этот же день похититель связался с семьей девочки и потребовал выкуп. Оказалось, что отпечатки на письме с требованием выкупа принадлежали 46-летнему мужчине по имени Крейг Нельсон Росс-младший, которого уже задерживали ранее за вождение в нетрезвом состоянии. Мужчина проживал в доме на колесах позади дома своей матери, и правоохранительные органы задержали его и освободили Шарлотту, которая сидела в шкафу. Россу предъявили обвинения в похищении ребенка.

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