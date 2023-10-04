В трех селах Омской области на 15% выросла скорость мобильного интернета

Самое удаленное и малочисленное село, в котором провели работы по улучшению качества связи, — Шухово Знаменского района. В нем проживает около тысячи человек. Чтобы добраться до поселения из областной столицы на автомобиле потребуется почти пять часов. Несмотря на сравнительно небольшое количество жителей, в августе пользователи «прокачали» почти в 2,5 раза больше мобильного трафика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом разговаривать также стали больше: трафик вырос в 1,5 раза.