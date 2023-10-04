Путин поздравил педагогов с Днём учителя

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Эти слова лидера страны были сказаны им во время общения с учениками образовательного центра «Сириус», пишет RT.
«Завтра — день учителя. Хочу поздравить всех наставников, педагогов, учителей страны с этим праздником… Это не просто работа, а что-то большее», — подчеркнул Путин.
По словам российского президента, каждый человек всегда будет помнить о том, что ему дали школа и его учителя.
В заключение, Путин пожелал всем, кто причастен к этому празднику, всего самого наилучшего.