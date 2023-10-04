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Путин поздравил педагогов с Днём учителя

4 октября 2023, 15:50
Российский президент Владимир Путин выразил свои поздравления учителям, оказавшимся на пороге Дня учителя, называя их не только просто профессионалами, но и миссионерами.

Эти слова лидера страны были сказаны им во время общения с учениками образовательного центра «Сириус», пишет RT.

«Завтра — день учителя. Хочу поздравить всех наставников, педагогов, учителей страны с этим праздником… Это не просто работа, а что-то большее», — подчеркнул Путин.

По словам российского президента, каждый человек всегда будет помнить о том, что ему дали школа и его учителя.

В заключение, Путин пожелал всем, кто причастен к этому празднику, всего самого наилучшего.

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