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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

«Аэрофлот» компенсирует задержку авиарейсов пассажирам

«Аэрофлот» компенсирует задержку авиарейсов пассажирам

2 октября 2023, 16:04
Фото: ПАО «Аэрофлот»
«Аэрофлот» компенсирует пассажирам задержку авиарейсов, сообщается на официальном сайте компании. Получить компенсацию можно будет начиная с этого понедельника, 2 октября.

Компенсации будут выплачиваться в рамках программы лояльности «Аэрофлот Бонус» в дополнение к уже существующим компенсационным мерам, установленным федеральными законами.

В сообщении ГК «Аэрофлот» говорится, что пассажиры будут получать «компенсационные мили» в тех случаях, когда рейсы задерживаются по вине самой авиакомпании. Так, за два — четыре часа задержки рейса клиент компании получит две тысячи компенсационных миль, за задержку длительностью от четырех до восьми часов — три тысячи миль и за более чем восемь часов задержки — четыре тысячи компенсационных миль.

В руководстве компании отмечают, что предложенные меры компенсации повысят уровень сервиса и лояльности пассажиров. Именно с этой целью и была разработана очередная мера в виде дополнительных миль «Аэрофлот Бонус», поясняет гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский. По его словам, нововведение, с одной стороны, позволит ГК «Аэрофлот» увеличить компенсацию авиапутешественникам за неудобства, с другой — станет стимулом для самого авиаперевозчика, мотивируя его «поддерживать неизменно высокий уровень пунктуальности». При этом Сергей Александровский подчеркнул, что «Аэрофлот» лидирует сегодня в национальных и даже мировых рейтингах самых пунктуальных авиакомпаний.

Компенсационные мили будут неквалификационными, но их можно будет впоследствии обменять на квалификационные. Чтобы получить компенсацию, пассажирам необходимо быть зарегистрированными в программе лояльности «Аэрофлот Бонус». Компенсационная мера будет работать на автомате при условии, что номер участника уже указан в бронировании. Новым участникам после регистрации потребуется направить соответствующий онлайн-запрос по теме «Задержка рейса». Такие запросы будут приниматься по каждому факту не позднее чем через месяц с момента задержки авиарейса.

За прошлый год «Аэрофлот», являясь крупнейшей авиакомпанией РФ, перевёз более 20 млн пассажиров, а с учётом авиакомпаний группы («Победа» и «Россия») — вдвое больше.

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