«Аэрофлот» компенсирует задержку авиарейсов пассажирам

В руководстве компании отмечают, что предложенные меры компенсации повысят уровень сервиса и лояльности пассажиров. Именно с этой целью и была разработана очередная мера в виде дополнительных миль «Аэрофлот Бонус», поясняет гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский. По его словам, нововведение, с одной стороны, позволит ГК «Аэрофлот» увеличить компенсацию авиапутешественникам за неудобства, с другой — станет стимулом для самого авиаперевозчика, мотивируя его «поддерживать неизменно высокий уровень пунктуальности». При этом Сергей Александровский подчеркнул, что «Аэрофлот» лидирует сегодня в национальных и даже мировых рейтингах самых пунктуальных авиакомпаний.