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Режиссер Скотт Во представил фильм 'Неудержимые-4'

25 сентября 2023, 06:28
По данным портала Kinobusiness, американская картина «Неудержимые-4» стала самым успешным фильмом в российском прокате на прошедших выходных, заработав 96,6 миллионов рублей, пишет Pravda.Ru.

Фильм рассказывает о группе опасных наемных бойцов, выполняющих разнообразные задания, начиная от спасения заложников и заканчивая свержением диктаторов. Режиссером ленты является Скотт Во, а главные роли исполнили Джейсон Стэйтем, Сильвестр Сталлоне, Фифти Сент, Меган Фокс и другие известные актеры.

На втором месте оказалась американская романтическая драма «После. Навсегда», собравшая 44,5 миллиона рублей. Фильм основан на произведениях писательницы Анны Тодд и рассказывает о сложных отношениях между главными героями Тессой и Хардином. В фильме снялись Хиро Файнс-Тиффин и Джозефина Лэнгфорд.

Российская комедия «Я богиня» заняла третье место, собрав 25 миллионов рублей за выходные. Сюжет фильма рассказывает историю школьной учительницы по имени Лена, которая принимает решение изменить свою жизнь и проходит тренинг «Стать богиней».

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