Режиссер Скотт Во представил фильм 'Неудержимые-4'

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Фильм рассказывает о группе опасных наемных бойцов, выполняющих разнообразные задания, начиная от спасения заложников и заканчивая свержением диктаторов. Режиссером ленты является Скотт Во, а главные роли исполнили Джейсон Стэйтем, Сильвестр Сталлоне, Фифти Сент, Меган Фокс и другие известные актеры.
На втором месте оказалась американская романтическая драма «После. Навсегда», собравшая 44,5 миллиона рублей. Фильм основан на произведениях писательницы Анны Тодд и рассказывает о сложных отношениях между главными героями Тессой и Хардином. В фильме снялись Хиро Файнс-Тиффин и Джозефина Лэнгфорд.
Российская комедия «Я богиня» заняла третье место, собрав 25 миллионов рублей за выходные. Сюжет фильма рассказывает историю школьной учительницы по имени Лена, которая принимает решение изменить свою жизнь и проходит тренинг «Стать богиней».