Режиссер Скотт Во представил фильм 'Неудержимые-4'

На втором месте оказалась американская романтическая драма «После. Навсегда», собравшая 44,5 миллиона рублей. Фильм основан на произведениях писательницы Анны Тодд и рассказывает о сложных отношениях между главными героями Тессой и Хардином. В фильме снялись Хиро Файнс-Тиффин и Джозефина Лэнгфорд.