Глава Сбера Греф рассказал о повышении ставок по депозитам и рекордном объеме ипотеки

Накануне в Сбербанке сообщили, что в ближайшее время намерены повысить доходность по вкладам, не исключая корректировки ставок и по своей ипотеке. Максимальная доходность по вкладам сегодня составляет 12%, а минимальная стоимость ипотеки по собственным программам банка — 13,7%. Всего за восемь месяцев этого года клиентам банка было выдано более 819 тысяч жилищных кредитов на сумму в 2,7 триллиона рублей: в объемах выдач это почти на 6% превышает показатели за весь прошлый год. При этом в августе выдачи оказались на рекордном уровне — 522,5 миллиарда рублей.