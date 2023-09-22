Глава Сбера Греф рассказал о повышении ставок по депозитам и рекордном объеме ипотеки

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
Ожидается, что по итогам 2023 года банк выдаст ипотечных кредитов на четыре триллиона рублей; при этом снижение объемов выдачи в четвертом квартале составит не менее 30%.
Об этом на открытии кампуса «Школы 21» в Великом Новгороде рассказал глава кредитной организации Герман Греф.
«С 25 сентября мы будем по отдельным наиболее популярным линейкам поднимать на 0,3–0,4 процентного пункта ставки по депозитам», — сообщил он. Греф также добавил, что до конца этого года, по предварительным оценкам, банк выдаст около четырех триллионов рублей ипотеки, тогда как в прошлом году выдал примерно 2,8 триллиона.
При этом в четвертом квартале по причине повышения ставки Банком России, а также вследствие других мер регулятора, в частности касающихся изменения риск-весов, Сбербанк ожидает падения выдач кредитов на уровне не менее чем 30%.
Рассуждая о том, есть ли сейчас перегрев на рынке ипотеки, руководитель Сбера отметил, что перегрева в банке не фиксируют. Он указал, что отмечается скорее существенный рост выдач ипотеки по сравнению с показателями прошлого года.
Накануне в Сбербанке сообщили, что в ближайшее время намерены повысить доходность по вкладам, не исключая корректировки ставок и по своей ипотеке. Максимальная доходность по вкладам сегодня составляет 12%, а минимальная стоимость ипотеки по собственным программам банка — 13,7%. Всего за восемь месяцев этого года клиентам банка было выдано более 819 тысяч жилищных кредитов на сумму в 2,7 триллиона рублей: в объемах выдач это почти на 6% превышает показатели за весь прошлый год. При этом в августе выдачи оказались на рекордном уровне — 522,5 миллиарда рублей.
На фоне возросших инфляционных рисков в июле Банк России начал ужесточать денежно-кредитную политику, повысив ключевую ставку на один процентный пункт. Однако резкое ослабление рубля подогрело инфляционные ожидания, и регулятору на внеочередном заседании в августе пришлось увеличить ставку сразу на 3,5 процентного пункта — до 12% годовых. В сентябре регулятор вновь увеличил ключевую ставку — на этот раз лишь на один процентный пункт, до 13% годовых.