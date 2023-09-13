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Ядовитая змея найдена на территории школы в Иркутске

13 сентября 2023, 05:12
На территории школы № 14 в Иркутске, по адресу улица Карла Либкнехта, была обнаружена змея. Это было ядовитое создание, которое было захвачено специалистами из питомника «К-9».

Учителя школы обратились в питомник, когда заметили, что змея пресмыкается возле их учебного заведения, пишет fedpress.ru.

Работники питомника приехали на место и с помощью щита поймали эту опасную змею. Ее яд может быть смертельно опасным. Сейчас змея больше не представляет угрозы для жителей Иркутска, так как ее отвезли подальше от населенного пункта и выпустили в дикую природу.

Неизвестно, откуда эта опасная змея попала на территорию школы. Возможно, она самостоятельно проникла туда или была привезена кем-то. Точные обстоятельства этого инцидента неизвестны.

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