Ядовитая змея найдена на территории школы в Иркутске

Работники питомника приехали на место и с помощью щита поймали эту опасную змею. Ее яд может быть смертельно опасным. Сейчас змея больше не представляет угрозы для жителей Иркутска, так как ее отвезли подальше от населенного пункта и выпустили в дикую природу.