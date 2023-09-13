Ядовитая змея найдена на территории школы в Иркутске

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Учителя школы обратились в питомник, когда заметили, что змея пресмыкается возле их учебного заведения, пишет fedpress.ru.
Работники питомника приехали на место и с помощью щита поймали эту опасную змею. Ее яд может быть смертельно опасным. Сейчас змея больше не представляет угрозы для жителей Иркутска, так как ее отвезли подальше от населенного пункта и выпустили в дикую природу.
Неизвестно, откуда эта опасная змея попала на территорию школы. Возможно, она самостоятельно проникла туда или была привезена кем-то. Точные обстоятельства этого инцидента неизвестны.