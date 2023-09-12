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Скончался Сергей Соколов, главный хормейстер ансамбля имени Александрова

12 сентября 2023, 17:30
Сергей Соколов, главный руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, ушел из жизни в возрасте 68 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале ансамбля.

Он скончался в ночь на 12 сентября, пишет 360tv.ru.

Коллеги музыканта отметили, что Сергей Александрович был добросердечным, интеллигентным, тактичным и заботливым человеком, любящим свою семью.

Представители ансамбля отметили, что несмотря на свое плохое самочувствие, Соколов продолжал активно участвовать в работе коллектива, звонил и решал все текущие задачи по телефону.

Прощание с Сергеем Соколовым состоится 13 сентября в 12:00 в федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах.

#Общество
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