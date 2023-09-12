Скончался Сергей Соколов, главный хормейстер ансамбля имени Александрова

Сергей Соколов, главный руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, ушел из жизни в возрасте 68 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале ансамбля.