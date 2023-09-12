Скончался Сергей Соколов, главный хормейстер ансамбля имени Александрова

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
Он скончался в ночь на 12 сентября, пишет 360tv.ru.
Коллеги музыканта отметили, что Сергей Александрович был добросердечным, интеллигентным, тактичным и заботливым человеком, любящим свою семью.
Представители ансамбля отметили, что несмотря на свое плохое самочувствие, Соколов продолжал активно участвовать в работе коллектива, звонил и решал все текущие задачи по телефону.
Прощание с Сергеем Соколовым состоится 13 сентября в 12:00 в федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах.