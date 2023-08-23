Консультация психолога: как настроить ребенка на учебный год в школе

Детский психолог Наталья Наумова убеждена, что для того настроить ребенка на новый учебный год, родителям необходимо напомнить ему, что хорошего было в школе, при этом акцентировать внимание на самом лучшем, прежде всего на общении с друзьями и интересных занятиях.