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Консультация психолога: как настроить ребенка на учебный год в школе

23 августа 2023, 14:03
Детский психолог Наталья Наумова убеждена, что для того настроить ребенка на новый учебный год, родителям необходимо напомнить ему, что хорошего было в школе, при этом акцентировать внимание на самом лучшем, прежде всего на общении с друзьями и интересных занятиях.

В беседе в журналистами NEWS.ru эксперт рассказала, что помимо родительских историй, подготовить к школе могут покупка нового рюкзака и канцелярских принадлежностей. Более того, психолог указала, что ребенок самостоятельно должен выбрать рюкзак, карандаши, ручки и ластики, поскольку с этими предметами ему будет приятнее ходить на учебу.

«Это поможет настроиться на положительный лад и чтобы постараться подготовиться к этому морально. Если у ребенка есть трудности в школе, например в отношениях с одноклассниками, нужно помочь с ними разобраться, дать поддержку в случае, если конфликты продлятся», — сказала Наумова.

По словам психолога, также родителям важно побеседовать о мотивации ребенка в школе, о тех направлениях которые его интересуют, какая нужна помощь. Это могут быть дополнительные кружки по любимому или нужному предмету, знания по которому могут пригодится при поступлении в вуз, добавила специалист.

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