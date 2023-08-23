Консультация психолога: как настроить ребенка на учебный год в школе

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
В беседе в журналистами NEWS.ru эксперт рассказала, что помимо родительских историй, подготовить к школе могут покупка нового рюкзака и канцелярских принадлежностей. Более того, психолог указала, что ребенок самостоятельно должен выбрать рюкзак, карандаши, ручки и ластики, поскольку с этими предметами ему будет приятнее ходить на учебу.
«Это поможет настроиться на положительный лад и чтобы постараться подготовиться к этому морально. Если у ребенка есть трудности в школе, например в отношениях с одноклассниками, нужно помочь с ними разобраться, дать поддержку в случае, если конфликты продлятся», — сказала Наумова.
По словам психолога, также родителям важно побеседовать о мотивации ребенка в школе, о тех направлениях которые его интересуют, какая нужна помощь. Это могут быть дополнительные кружки по любимому или нужному предмету, знания по которому могут пригодится при поступлении в вуз, добавила специалист.