РЭО инвестирует 3 млрд рублей в мусороперерабатывающий завод в Ростовской области

Posted Сегодня, 18:20
Published Сегодня, 18:20
Modified Сегодня, 18:20
Updated Сегодня, 18:20
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, на встрече было рассмотрено несколько проектов по развитию инфраструктуры в регионе, в частности строительство трех объектов обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
«Один из объектов — Новочеркасский МЭОК — планируется реализовать в рамках концессионного соглашения, его должны подписать в ближайшее время. Мощность обработки объекта составит 300 тысяч тонн в год, а сумма вложений со стороны РЭО может достигнуть 2,848 млрд рублей», — отметил Денис Буцаев.
При этом, помимо вышеуказанного объекта, глава РЭО и донской губернатор рассмотрели реализацию и двух других проектов — Красносулинского МЭОК и Мясниковского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса. Строительство этих заводов дает возможность региону достичь 100% обработки ТКО и сократить объемы захоронения отходов на полигонах в два раза, согласно задачам нацпроекта «Экология».
По указу президента РФ публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана 14 января 2019 года. Ее главная задача — создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в РФ. В рамках нацпроекта «Экология», это необходимо, чтобы снизить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. К 2030 году необходимо достичь 100% сортировки объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые захораниваются на полигонах. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.