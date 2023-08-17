РЭО инвестирует 3 млрд рублей в мусороперерабатывающий завод в Ростовской области

По указу президента РФ публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана 14 января 2019 года. Ее главная задача — создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в РФ. В рамках нацпроекта «Экология», это необходимо, чтобы снизить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. К 2030 году необходимо достичь 100% сортировки объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые захораниваются на полигонах. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.