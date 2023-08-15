Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:30

Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:31

Updated Сегодня, 16:31

РЭО: Проекты 2 объектов сортировки ТКО в Марий Эл прошли экспертизы для строительства

РЭО: Проекты 2 объектов сортировки ТКО в Марий Эл прошли экспертизы для строительства

15 августа 2023, 16:30
Фото: piqsels.com
В Марий Эл госэкспертизу проектно-сметной документации прошли проекты строительства двух мусоросортировочных комплексов на 120 тысяч тонн. Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и глава региона Юрий Зайцев на рабочей встрече обсудили детали концессионных проектов.

Как отметил Буцаев, концессия на создание в регионе двух комплексов по сортировке ТКО была подписана с инвесторами в декабре 2022 года.

«На данный момент разработана проектно-сметная документация по обоим объектам, получены положительные заключения государственных экспертиз», — сообщил Денис Буцаев.

Предприятия будут расположены в районе Йошкар-Олы и поселка Сернур. Их планируется ввести в эксплуатацию в 2025 и 2024 годах соответственно. Мощность первого объекта составит 100 тысяч тонн, второго — 20 тысяч тонн. Стоимость объектов оценили в 921 миллион рублей и в 477,4 миллиона рублей. На встрече также обсуждались вопросы финансирования проектов.

«РЭО может предоставить финансирование в размере до 95% от стоимости объектов в рамках мер поддержки. Объем потенциального займа РЭО в проекты может составить до 857 миллионов рублей по первому объекту и до 436 миллиона рублей — по второму», — отметил замглавы РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев.

Со своей стороны Юрий Зайцев отметил, что мусоросортировочные комплексы позволят решить вопросы сортировки отходов и переработки вторсырья. Однако перед началом реализации проекта необходимо изучить все условия концессионных соглашений, просчитать нагрузку на бюджет, оценить рентабельность предприятий.

Напомним, РЭО был создан с целью построить в России комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Согласно нацпроекту «Экология», к 2030 году необходимо достигнуть 100-процентной сортировки отходов и на 50% сократить объем направляемых на полигоны отходов.

Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.

Подпишитесь
Некипелов, Гефлинг, Сапунова. Кто строил «падающий» омский дом на 3-й Енисейской
Сегодня, 06:22
Нужны решения другого масштаба. Полежаев высказался об Иртыше и омском метро
Сегодня, 10:57
Дороже и дороже. Стало известно, сколько родители юных омичей тратят на сборы в школу
Сегодня, 10:01
С днем выбросов. В омском воздухе нашли больше сероводорода, чем полагается
Сегодня, 05:55
Смертельная инфекция. В Омской области ввели карантин из-за бешенства
Сегодня, 06:07
Почти не спал и замерз. Под Омском нашли пожилого грибника, заблудившегося в лесу
Сегодня, 08:57