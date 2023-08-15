РЭО: Проекты 2 объектов сортировки ТКО в Марий Эл прошли экспертизы для строительства

Предприятия будут расположены в районе Йошкар-Олы и поселка Сернур. Их планируется ввести в эксплуатацию в 2025 и 2024 годах соответственно. Мощность первого объекта составит 100 тысяч тонн, второго — 20 тысяч тонн. Стоимость объектов оценили в 921 миллион рублей и в 477,4 миллиона рублей. На встрече также обсуждались вопросы финансирования проектов.