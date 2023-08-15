РЭО: Проекты 2 объектов сортировки ТКО в Марий Эл прошли экспертизы для строительства

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Как отметил Буцаев, концессия на создание в регионе двух комплексов по сортировке ТКО была подписана с инвесторами в декабре 2022 года.
«На данный момент разработана проектно-сметная документация по обоим объектам, получены положительные заключения государственных экспертиз», — сообщил Денис Буцаев.
Предприятия будут расположены в районе Йошкар-Олы и поселка Сернур. Их планируется ввести в эксплуатацию в 2025 и 2024 годах соответственно. Мощность первого объекта составит 100 тысяч тонн, второго — 20 тысяч тонн. Стоимость объектов оценили в 921 миллион рублей и в 477,4 миллиона рублей. На встрече также обсуждались вопросы финансирования проектов.
«РЭО может предоставить финансирование в размере до 95% от стоимости объектов в рамках мер поддержки. Объем потенциального займа РЭО в проекты может составить до 857 миллионов рублей по первому объекту и до 436 миллиона рублей — по второму», — отметил замглавы РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев.
Со своей стороны Юрий Зайцев отметил, что мусоросортировочные комплексы позволят решить вопросы сортировки отходов и переработки вторсырья. Однако перед началом реализации проекта необходимо изучить все условия концессионных соглашений, просчитать нагрузку на бюджет, оценить рентабельность предприятий.
Напомним, РЭО был создан с целью построить в России комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Согласно нацпроекту «Экология», к 2030 году необходимо достигнуть 100-процентной сортировки отходов и на 50% сократить объем направляемых на полигоны отходов.
Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.