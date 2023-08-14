Эксперты рассказали об итогах в экономике России за 1 полугодие 2023 года

Posted Вчера, 19:41
Published Вчера, 19:41
Modified Вчера, 19:47
Updated Вчера, 19:47
Недавно Министерство финансов опубликовало предварительные данные о госбюджете за 7 месяцев 2023 года. Согласно этим данным, доходы от нефтегазовых отраслей сократились по сравнению с прошлым годом из-за падения цен на нефть и санкций, которые негативно сказались на марже нефтеэкспортеров. Однако рост ненефтегазовых налогов компенсировал эту потерю и приблизил доходную часть бюджета к уровню прошлого года, пишет runews24.ru.
Таким образом, доходы госбюджета за 2023 год составили 14 525 миллиардов рублей, что на 8% меньше, чем в 2022 году. Однако расходы бюджета за этот период выросли на 14% и составили 17,3 трлн рублей. В результате, бюджет за 7 месяцев набрал дефицит в размере 2,8 трлн рублей.
Падение курса рубля в последние недели может помочь увеличить налоговые поступления от экспорта, однако это также может привести к росту инфляции и повышению ключевой ставки Центробанка, что в конце 2023 года может замедлить экономический рост.
В июне 2023 года сумма предоставленных кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям достигла 6 трлн рублей. Темпы кредитования бизнеса вернулись в положительную зону после провала 2022 года. Основными получателями кредитов в июне стали финансовая и страховая деятельность, оптовая и розничная торговля, и обработка.
Общая кредитная задолженность отечественного бизнеса за первое полугодие 2023 года составила 56,6 трлн рублей. Крупнейшие отрасли с кредиторской задолженностью — обработка, финансовая и страховая деятельность, и оптовая и розничная торговля. При этом просроченная кредиторская задолженность составляет 2,85 трлн рублей или 5% от общего объема долгов.
В июне 2023 года населению было предоставлено кредитов на 2,2 трлн рублей в рублевой форме. Общая кредитная задолженность россиян за первое полугодие составила 29,5 трлн рублей. Просроченная задолженность населения составляет 1,14 трлн рублей или 4% от общего объема долгов.
В целом, финансовое состояние российской экономики после первой половины 2023 года является здоровым. Однако есть и некоторые отрицательные моменты: сокращение доходов от нефтегазовых отраслей и значительный объем просроченной кредиторской задолженности.