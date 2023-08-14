Эксперты рассказали об итогах в экономике России за 1 полугодие 2023 года

Недавно Министерство финансов опубликовало предварительные данные о госбюджете за 7 месяцев 2023 года. Согласно этим данным, доходы от нефтегазовых отраслей сократились по сравнению с прошлым годом из-за падения цен на нефть и санкций, которые негативно сказались на марже нефтеэкспортеров. Однако рост ненефтегазовых налогов компенсировал эту потерю и приблизил доходную часть бюджета к уровню прошлого года, пишет runews24.ru.