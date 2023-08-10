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Школьник погиб после ДТП на обочине трассы

10 августа 2023, 07:01
Водитель, который сбил двух подростков на трассе Спасское — Варган, был отправлен под стражу по решению суда. В результате аварии один из подростков погиб.

По данным следствия, происшествие произошло вечером 5 августа на участке дороги между деревней Новая и селом Спасское. Водитель Nissan Qashqai наехал на двух подростков, которые стояли на обочине. Один из них, 14-летний школьник, скончался от полученных травм на месте происшествия. 16-летней девушке, которая также была на месте происшествия, медицинская помощь не потребовалась, как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области, пишет ФедералПресс.

По факту данной аварии возбуждено уголовное дело. Изначально задержали женщину, которая, по предварительным данным, находилась за рулем в момент аварии в состоянии опьянения. Однако в ходе расследования выяснилось, что автомобилем управлял ее муж. Мужчину было принято решение арестовать.

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