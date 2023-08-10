Школьник погиб после ДТП на обочине трассы

По данным следствия, происшествие произошло вечером 5 августа на участке дороги между деревней Новая и селом Спасское. Водитель Nissan Qashqai наехал на двух подростков, которые стояли на обочине. Один из них, 14-летний школьник, скончался от полученных травм на месте происшествия. 16-летней девушке, которая также была на месте происшествия, медицинская помощь не потребовалась, как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области, пишет ФедералПресс.