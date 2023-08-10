РЭО и компания Ecoplatform установят 5 фандоматов в ВШЭ в Санкт-Петербурге

«В 2023 году при поддержке волонтеров-экологов „Делай!“ мы запустили программу развития студенческих экологических объединений „Зеленая лига“, — напомнил гендиректор РЭО Денис Буцаев. По его словам, у инициативных студентов есть шанс проявить себя и получить раннюю профессиональную ориентацию в сфере экологии, в том числе в отрасли по обращению с отходами. Им также представится возможность узнать о формировании экономики замкнутого цикла на наглядных примерах. Бесплатная установка фандоматов в высших и среднеспециальных учебных заведениях стала возможна благодаря этой программе. При поддержке РЭО первые пять фандоматов компания Ecoplatform установит в Высшей школе экономики в Петербурге, а в дальнейшем сеть фандоматов может быть установлена в вузах по всей стране, добавил Денис Буцаев.