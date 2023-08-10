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РЭО и компания Ecoplatform установят 5 фандоматов в ВШЭ в Санкт-Петербурге

РЭО и компания Ecoplatform установят 5 фандоматов в ВШЭ в Санкт-Петербурге

10 августа 2023, 16:34
Фото: piqsels.com
Российский экологический оператор и компания Ecoplatform установят в НИУ «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге фандоматы для сбора пластика и алюминия. Университет первым присоединился к программе по бесплатной установке фандоматов в вузах по всей России от «Зеленой лиги» РЭО.

«В 2023 году при поддержке волонтеров-экологов „Делай!“ мы запустили программу развития студенческих экологических объединений „Зеленая лига“, — напомнил гендиректор РЭО Денис Буцаев. По его словам, у инициативных студентов есть шанс проявить себя и получить раннюю профессиональную ориентацию в сфере экологии, в том числе в отрасли по обращению с отходами. Им также представится возможность узнать о формировании экономики замкнутого цикла на наглядных примерах. Бесплатная установка фандоматов в высших и среднеспециальных учебных заведениях стала возможна благодаря этой программе. При поддержке РЭО первые пять фандоматов компания Ecoplatform установит в Высшей школе экономики в Петербурге, а в дальнейшем сеть фандоматов может быть установлена в вузах по всей стране, добавил Денис Буцаев.

Предполагается, что студенты и сотрудники вузов и колледжей по всей стране получат возможность регулярной сдачи самых распространенных видов вторичного сырья — пластиковой и алюминиевой тары — и при этом получения за это бонусов в приложении. Баллы можно обменять на скидки и спецпредложения от множества партнеров — от магазинов и ресторанов до диджитал-сервисов.

«Присутствие наших фандоматов в вузах — возможность донести до молодежи важность сохранения экологии и переработки вторсырья», — уверен Иван Гусаков, гендиректор Ecoplatform. Он напомнил, что студенты представляют собой будущее страны, поэтому установку фандоматов в университетах можно считать вкладом компании в экологичное и чистое будущее.

В рамках программы «Зеленый кампус» компания Ecoplatform занимается бесплатной установкой фандоматов на территории учебных заведений по всей России. Заявки на участие в программе принимаются как от студентов, так и от преподавательского состава любого высшего учебного заведения через запрос на почту [email protected].

Стоит напомнить, что основная задача РЭО заключается в формировании комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в РФ. Цель оператора — выйти на 100%-ную сортировку ТКО и обеспечить снижение вдвое объема ТКО, которые направляются на полигоны. Этих показателей невозможно достичь без построения экономики замкнутого цикла.

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