Новые меры контроля: Россия регулирует производителей пива и других напитков

Ранее, в апреле, Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на ужесточение контроля за производством и торговлей указанными напитками на территории страны. Закон устанавливает требование создания специального реестра производителей этих продуктов и запрещает их производство организациям, не внесенным в этот реестр.