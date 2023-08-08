Новые меры контроля: Россия регулирует производителей пива и других напитков

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
В соответствии с принятым решением, Росалкогольрегулирование будет осуществлять полномочия по ведению реестра изготовителей разнообразных напитков, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху. Это вступает в силу после принятия соответствующего проекта постановления, пишет Общественная служба новостей.
Ранее, в апреле, Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на ужесточение контроля за производством и торговлей указанными напитками на территории страны. Закон устанавливает требование создания специального реестра производителей этих продуктов и запрещает их производство организациям, не внесенным в этот реестр.
Согласно новому законодательству, реестр будет управляться Росалкогольрегулированием через Единую государственную автоматизированную информационную систему учета объемов производства и оборота алкогольной продукции (ЕГАИС). Вступление закона в силу запланировано на 1 сентября 2023 года, с некоторыми положениями, для которых предусмотрены отдельные сроки.