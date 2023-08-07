Пассажир с двухкилограммовой золотой цепью был задержан таможней в аэропорту Внуково

Мужчина привлек внимание сотрудников таможни своим нервозным поведением и необычной внешностью для такой погоды, когда он проходил через зеленый коридор, пишет Общественная служба новостей. Впоследствии задержанный признался, что приобрел цепь стоимостью 50 тысяч рублей для повседневного использования. Украшение, на 99,9% состоящее из золота 999 пробы, оценивается в девять миллионов рублей.