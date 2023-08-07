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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Пассажир с двухкилограммовой золотой цепью был задержан таможней в аэропорту Внуково

7 августа 2023, 14:18
Гражданин Армении был задержан в московском аэропорту Внуково, пытаясь провезти за границу двухкилограммовую золотую цепь. Пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России предоставила информацию об этом инциденте.

Мужчина привлек внимание сотрудников таможни своим нервозным поведением и необычной внешностью для такой погоды, когда он проходил через зеленый коридор, пишет Общественная служба новостей. Впоследствии задержанный признался, что приобрел цепь стоимостью 50 тысяч рублей для повседневного использования. Украшение, на 99,9% состоящее из золота 999 пробы, оценивается в девять миллионов рублей.

Золотую цепочку была изъята, и сейчас пассажир может быть приговорен к лишению свободы сроком до семи лет.

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