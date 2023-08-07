Денис Буцаев: Прием документов на магистерские программы РЭО завершится 11 сентября

Базовая кафедра РЭО осуществляет набор слушателей в соответствии с программой сотрудничества с Плехановкой. Обучение в рамках программы «ESG-трансформация предприятий» по очно-заочной форме составляет 2,5 года, его стоимость — 190 тысяч в год. По «Зеленой экономике и управлению ресурсами» специалисты обучаются по очной форме в течение двух лет, стоимость составляет 420 тысяч рублей в год. На обучение по магистерским программам приглашают госслужащих и муниципальных работников, сотрудников предприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и специалистов, работающих в сфере экономики замкнутого цикла.