Денис Буцаев: Прием документов на магистерские программы РЭО завершится 11 сентября

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
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Согласно заявлению Дениса Буцаева, генерального директора РЭО, обучение в магистратуре можно пройти по таким программам от РЭО, как «ESG-трансформация предприятий» и «Зеленая экономика и управление ресурсами». Обучение проводится на базе Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. Перед выпускниками откроется несколько перспектив — они смогут трудоустроиться в таких отраслях, как энергетика, государственное управление. «Слушатели изучат базовые экономические дисциплины, проблематику зеленой экономики, устойчивого развития, инструменты эффективного менеджмента и управления продуктами. Подготовка кадров направлена на развитие экономики замкнутого цикла в нашей стране», — рассказал глава РЭО.
Базовая кафедра РЭО осуществляет набор слушателей в соответствии с программой сотрудничества с Плехановкой. Обучение в рамках программы «ESG-трансформация предприятий» по очно-заочной форме составляет 2,5 года, его стоимость — 190 тысяч в год. По «Зеленой экономике и управлению ресурсами» специалисты обучаются по очной форме в течение двух лет, стоимость составляет 420 тысяч рублей в год. На обучение по магистерским программам приглашают госслужащих и муниципальных работников, сотрудников предприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и специалистов, работающих в сфере экономики замкнутого цикла.
Дополнительные сведения о программах магистратуры можно изучить на официальном сайте РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Следует отметить, что ключевая задача РЭО — формирование комплексной системы обращения с ТКО в Российской Федерации. Такая необходимость сформировалась в рамках национального проекта «Экология», поскольку он предусматривает сокращение объема захоронения ТКО и последующее снижение экологической нагрузки на население. К 2030 году была поставлена цель — сортировка 100% объема отходов и снижение вдвое объемов ТКО, направляемых на полигоны. Достичь таких показателей было бы невозможно без формирования экономики замкнутого цикла.