РЭО рассказал о применении беспилотников для проведения экологического мониторинга

1 августа в рамках конференции «Поколение дронов» были представлены результаты работы всех лабораторий. В работе конференции и оценке результатов принял участие специальный представитель президента Российской Федерации по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков. Заместитель главы РЭО Алексей Буров рассказал о результатах работы экспертов лаборатории. По его словам, специалисты учитывали положения проекта закона, который предусматривает создание Федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды — документ был одобрен Совфедом и Государственной думой РФ в конце июля текущего года. Компания «Российский экологический оператор» выступит оператором системы.