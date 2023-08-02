РЭО рассказал о применении беспилотников для проведения экологического мониторинга

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Published Сегодня, 15:57
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Главная цель лаборатории — выявление направлений применения беспилотных авиационных систем (БАС) для проведения экомониторинга в период до 2035 года.
1 августа в рамках конференции «Поколение дронов» были представлены результаты работы всех лабораторий. В работе конференции и оценке результатов принял участие специальный представитель президента Российской Федерации по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков. Заместитель главы РЭО Алексей Буров рассказал о результатах работы экспертов лаборатории. По его словам, специалисты учитывали положения проекта закона, который предусматривает создание Федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды — документ был одобрен Совфедом и Государственной думой РФ в конце июля текущего года. Компания «Российский экологический оператор» выступит оператором системы.
Федеральная государственная информационная система состояния окружающей среды должна обеспечивать сбор и обработку информации, а также давать возможность оценивать состояние окружающей среды и составлять прогнозы его изменения под влиянием внешних факторов. Требуемую информацию можно получить путем использования беспилотных летательных аппаратов.
В прошлом году Российский экологический оператор использовал беспилотники для облета 496 полигонов. Данные, полученные в результате облетов, позволили определить основные параметры полигонов для размещения ТКО, включая объемы накопленного мусора, остаточную вместимость. В ходе облетов было выявлено свыше 3 тысяч нарушений, которые допустили эксплуатирующие организации.
«Полученные результаты облетов полигонов ТКО с помощью БПЛА убедительно доказывают наличие существенных социально-экономических эффектов от их применения в экомониторинге», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Дмитрий Песков отметил, что использование беспилотников показало эффективность, в том числе в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В рамках работы лаборатории также обсудили вопросы подготовки высококвалифицированных специалистов: операторов беспилотных летательных аппаратов, специалистов по обработке информации, поступающей с БПЛА, разработчиков ПО.