На цифровой платформе РЭО по торговле вторсырьем появится система экобаллов

Руководитель проекта по ЭТП Заур Абдурахимов уточнил, что для получения экобаллов нужно выполнить ряд условий. Например, если подписать оферту до 31 декабря 2023 года, то пользователь получит пять тысяч баллов. Ими можно оплачивать половину от стоимости услуг на ЭТП.