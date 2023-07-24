На цифровой платформе РЭО по торговле вторсырьем появится система экобаллов

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Появление программы лояльности прокомментировал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. По его словам, программа заработает в ближайшее время и будет представлять собой систему экобаллов.
«Она нацелена на привлечение аудитории, а также ведение полного цикла деятельности контрагентов. Функционал площадки, созданной в целях построения экономики замкнутого цикла, продолжит расширяться», — сообщил Денис Буцаев.
Отмечается, что программа лояльности будет распространяться в том числе на услуги по продвижению лотов, проверки контрагентов, аналитику и сопровождение.
Руководитель проекта по ЭТП Заур Абдурахимов уточнил, что для получения экобаллов нужно выполнить ряд условий. Например, если подписать оферту до 31 декабря 2023 года, то пользователь получит пять тысяч баллов. Ими можно оплачивать половину от стоимости услуг на ЭТП.
Для получения 2,5 тысячи баллов требуется закрытие сделки с прикреплением необходимой документации. Для получения пяти тысяч — закрытие трех и более сделок за 30 дней, 4,5 тысячи баллов — закрытие сделки с положительным отзывом, одной тысячи баллов — положительный отзыв о работе площадки.
Сообщается, что нововведение направлено на формирование экономики замкнутого цикла в России.