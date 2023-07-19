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Глава РЭО Буцаев: Вторсырье из отходов будут возить по железным дорогам

19 июля 2023, 17:54
Фото: reo.ru
Грузы пользователей электронной торговой площадки по купле-продаже вторичных материальных ресурсов будут перевозить по железной дороге. Оформление грузов к доставке будет производиться на электронной торговой площадке «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП).

Перевозки осуществляют операторы подвижного состава, зарегистрированные на ЭТП ГП.

Напомним, что ЭТП была создана при поддержке Российского экологического оператора. Генеральный директор компании Денис Буцаев отметил, что РЭО продолжает расширять сотрудничество с участниками транспортного рынка по развитию сферы обращения с отходами и формирования экономики замкнутого цикла. По его словам, очередным шагом в этом направлении стала коллаборация ЭТП по купле-продаже вторсырья с ЭТП ГП.

«На цифровой платформе пользователи могут заказать услуги железнодорожных перевозок и сопутствующие сервисы: предоставление вагона, охрану грузов, терминальные услуги, привлечь финансирование под перевозку», — пояснил Буцаев.

Генеральный директор ООО «Цифровая логистика» Николай Резвов также прокомментировал начало сотрудничества двух компаний. Он отметил, что железнодорожный транспорт — это самый экологичный вид транспорта, поэтому они со всей ответственностью подошли к сотрудничеству с РЭО. Он выразил уверенность в том, что интеграция двух платформ в том числе внесет вклад в повышение экологической безопасности и развитие экономики замкнутого цикла.

Воспользоваться услугами ЭТП ГП могут зарегистрированные пользователи. Видеоинструкцию по регистрации можно посмотреть здесь, а видеоинструкция по оформлению заказа представлена по следующей ссылке.

Руководитель проекта по ЭТП Заур Абдурахимов сказал, что данный вид услуг на платформе обозначен отдельным модулем «Грузовые перевозки». По его словам, площадка занимается перевозкой всех грузов по железной дороге на территории РФ, включая все виды отходов, кроме опасных.

«На площадке опубликована оферта, действующая для всех клиентов и поставщиков», — добавил он.

Такая интеграция способствует формированию экономики замкнутого цикла.

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