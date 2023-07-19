Глава РЭО Буцаев: Вторсырье из отходов будут возить по железным дорогам

Генеральный директор ООО «Цифровая логистика» Николай Резвов также прокомментировал начало сотрудничества двух компаний. Он отметил, что железнодорожный транспорт — это самый экологичный вид транспорта, поэтому они со всей ответственностью подошли к сотрудничеству с РЭО. Он выразил уверенность в том, что интеграция двух платформ в том числе внесет вклад в повышение экологической безопасности и развитие экономики замкнутого цикла.