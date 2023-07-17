РЭО: Органы власти обяжут списывать электронику по новым правилам

Нынешние нормативные документы предусматривают обязательное для органов власти проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя работ по утилизации утратившей свои потребительские свойства электроники. И ранее требований к глубине и техническим процессам утилизации таких отходов не существовало. После вступления в силу новых правил переработчики должны будут получать не менее 85% вторсырья от массы поступивших ОЭЭО. Таким образом можно отсечь от этого рынка тех, кто берется за переработку, но на самом деле ограничивается извлечением лишь максимально ликвидной фракции.