РЭО: Органы власти обяжут списывать электронику по новым правилам

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Согласно новым требованиям, предприятия по утилизации отходов электроники должны будут не только иметь лицензию на осуществление этой деятельности, но и располагать необходимыми производственными мощностями. Также такие компании должны будут иметь систему весового контроля.
Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, сейчас органы власти не могут включить в конкурсную документацию ничего, кроме лицензии утилизатора, из-за чего госзаказ зачастую получают компании, которые даже не занимаются утилизацией. Однако приказ № 173 Минприроды РФ меняет ситуацию.
«В этой связи руководителям государственных и муниципальных предприятий и организаций рекомендуется при подготовке конкурсной документации учесть новые правила», — сказал Буцаев.
Нынешние нормативные документы предусматривают обязательное для органов власти проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя работ по утилизации утратившей свои потребительские свойства электроники. И ранее требований к глубине и техническим процессам утилизации таких отходов не существовало. После вступления в силу новых правил переработчики должны будут получать не менее 85% вторсырья от массы поступивших ОЭЭО. Таким образом можно отсечь от этого рынка тех, кто берется за переработку, но на самом деле ограничивается извлечением лишь максимально ликвидной фракции.
Кроме того, приказ Минприроды РФ № 399, который вступил в силу 1 марта 2022 года, вводит ряд требований к обращению с ОЭЭО. В частности, индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны в течение 11 месяцев направить отходы электроники фирмам, которые законно занимаются сбором, транспортированием, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и хранением групп «Отходы электронного оборудования».
Приказ № 173 вступает в силу 1 сентября этого года.