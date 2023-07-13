Проект по развитию БПЛА включат в российский бюджет

Posted Сегодня, 20:27
Published Сегодня, 20:27
Modified Сегодня, 20:29
Updated Сегодня, 20:29
Он подчеркнул, что важно систематически рассматривать будущую технологическую платформу и создавать соответствующие отрасли и рынки. Путин отметил, что нацпроект по развитию беспилотной авиации строится именно с такой логикой, пишет Общественная служба новостей.
Проект должен быть одобрен до 1 сентября текущего года. Глава государства попросил принять во внимание этот приоритетный направление при формировании бюджета на 2024 и плановый период до 2026 года.