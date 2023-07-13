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Published Сегодня, 20:27

Modified Сегодня, 20:29

Updated Сегодня, 20:29

Проект по развитию БПЛА включат в российский бюджет

13 июля 2023, 20:27
Российский президент Владимир Путин попросил учесть реализацию национального проекта по развитию беспилотных летательных аппаратов при составлении трехлетнего бюджета.

Он подчеркнул, что важно систематически рассматривать будущую технологическую платформу и создавать соответствующие отрасли и рынки. Путин отметил, что нацпроект по развитию беспилотной авиации строится именно с такой логикой, пишет Общественная служба новостей.

Проект должен быть одобрен до 1 сентября текущего года. Глава государства попросил принять во внимание этот приоритетный направление при формировании бюджета на 2024 и плановый период до 2026 года.

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