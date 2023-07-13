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«Единая Россия» запускает акцию «Собери ребенка в школу»

13 июля 2023, 15:59
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В рамках ежегодной акции «Собери ребёнка в школу» детям-инвалидам и детям из нуждающихся семей подарят рюкзаки со школьными принадлежностями. Особое внимание будет уделено детям участников спецоперации и семьям из новых регионов.

«В прошлом году помощь к 1 сентября получили около 200 тысяч школьников по всей стране», — сообщила координатор партпроекта «Новая школа», первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

По ее словам, передать помощь детям можно в специальных пунктах приема, которых ЕР организовала более четырех тысяч по всей России. Школьникам необходимы канцелярские принадлежности, форма, наборы для творчества и спортинвентарь. Узнать адрес пункта приема можно в региональном отделении партии или общественной приёмной ЕР.

«Также сбор всего необходимого пройдет в штабах общественной поддержки „Единой России“, — сказала Аршинова.

Глава центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил, что в новых регионах в 2022 году рюкзаки со всем необходимым получили более 40 тысяч детей. В этом году их также можно будет получить через сеть пунктов выдачи гуманитарной помощи ЕР, в исполкомах партии в новых регионах, а также в пунктах оказания помощи, которые партия открыла вместе с фондом «Ридовка помогает!» в Северодонецке и Лисичанске.

«Жителям, которые не смогут самостоятельно получить рюкзаки со школьными принадлежностями, их доставят наши волонтёры», — уточнил Александр Сидякин.

Также Алёна Аршинова отметила, что ЕР вместе с родителями проверит готовность пришкольных территорий и спортплощадок к началу учебного года.

«В прошлом году в таких проверках приняли участие 12 тысяч родителей. Депутаты в школах встречаются с родителями, педагогами и решают, какую помощь надо оказать школам для подготовки к новому учебному году», — добавила она.

Как сообщает сайт партии ER.RU, в новых регионах ЕР также будет помогать школам и вузам с обеспечением учебниками и художественной литературой библиотек, оборудованием и инвентарём актовых и спортивных залов.

«В рамках партпроекта „Новая школа“ региональное отделение партии ежегодно проводит всероссийскую акцию „Собери ребёнка в школу“. В прошлом году в общей сложности были собраны 480 школьных наборов, которые передали детям из многодетных и малообеспеченных семей.

Хочу отметить, что помощь оказывается не только омским школьникам, но и учащимся в ЛДНР. Организован сбор школьных принадлежностей для детей, проживающих в городе Стаханове, который стал подшефным для Омской области после подписания соответствующего соглашения между губернатором нашего региона и мэром луганского города. Тематический транспорт, как и в прошлом году, отправится из Омской области в Стаханов к 1 сентября. В сборе помощи принимают участие депутаты Омского городского Совета народных депутатов и Законодательного собрания Омской области, крупные омские предприятия», — сообщил региональный координатор партпроекта «Новая школа», депутат Законодательного собрания Омской области Павел Коренной.

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