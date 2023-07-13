«Единая Россия» запускает акцию «Собери ребенка в школу»

Глава центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил, что в новых регионах в 2022 году рюкзаки со всем необходимым получили более 40 тысяч детей. В этом году их также можно будет получить через сеть пунктов выдачи гуманитарной помощи ЕР, в исполкомах партии в новых регионах, а также в пунктах оказания помощи, которые партия открыла вместе с фондом «Ридовка помогает!» в Северодонецке и Лисичанске.