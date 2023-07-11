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Причины головокружения: невролог объясняет

11 июля 2023, 08:12
Рустем Гайфутдинов, невролог, доцент кафедры неврологии и медицинской генетики КГМУ, в беседе с Pravda.Ru рассказал о причинах головокружения. Он отметил, что их может быть множество.

Медик указал, что головокружение может быть связано как с нервной системой, включая неврологические заболевания, так и с заболеваниями уха, горла и носа (лор). Он отметил различия между периферическими и центральными причинами головокружения, связанными с поражением нервной системы.

Чаще всего резкое головокружение, продолжающееся несколько минут, связано с изменением положения тела. Врач называет это доброкачественным позиционным головокружением.

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