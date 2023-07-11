Причины головокружения: невролог объясняет

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Медик указал, что головокружение может быть связано как с нервной системой, включая неврологические заболевания, так и с заболеваниями уха, горла и носа (лор). Он отметил различия между периферическими и центральными причинами головокружения, связанными с поражением нервной системы.
Чаще всего резкое головокружение, продолжающееся несколько минут, связано с изменением положения тела. Врач называет это доброкачественным позиционным головокружением.