Министр туризма Абхазии предлагает закрыть все пляжи на несколько дней

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Хишба отметил, что такие меры необходимы для предотвращения возможных проблем и несчастных случаев на пляжах во время непогоды. Он подчеркнул, что хотя ситуация сейчас не является критической и не представляет угрозы для жизни туристов, необходимо усилить контроль и ввести временные ограничения, пишет 360tv.ru.
«Мы должны приложить все усилия, чтобы предотвратить купание людей в море на протяжении нескольких дней», — заявил министр.