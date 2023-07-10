Министр туризма Абхазии предлагает закрыть все пляжи на несколько дней

Хишба отметил, что такие меры необходимы для предотвращения возможных проблем и несчастных случаев на пляжах во время непогоды. Он подчеркнул, что хотя ситуация сейчас не является критической и не представляет угрозы для жизни туристов, необходимо усилить контроль и ввести временные ограничения, пишет 360tv.ru.