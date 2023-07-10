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Министр туризма Абхазии предлагает закрыть все пляжи на несколько дней

10 июля 2023, 12:44
Министр туризма Абхазии, Теймураз Хишба, выступил с предложением закрыть все пляжи страны на несколько дней в целях обеспечения безопасности отдыхающих. Об этом сообщила радиостанция «Sputnik Абхазия».

Хишба отметил, что такие меры необходимы для предотвращения возможных проблем и несчастных случаев на пляжах во время непогоды. Он подчеркнул, что хотя ситуация сейчас не является критической и не представляет угрозы для жизни туристов, необходимо усилить контроль и ввести временные ограничения, пишет 360tv.ru.

«Мы должны приложить все усилия, чтобы предотвратить купание людей в море на протяжении нескольких дней», — заявил министр.

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