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«Интеррос» и VK вложатся в развитие «Точки»

10 июля 2023, 18:06
Фото: 1MI
В понедельник, 10 июля, «Траст», который обладал в АО «Точка» долей в 90,01%, продал свой пакет акций сервиса. Сделка была завершена за 41,5 миллиарда рублей. Сервис для предпринимателей теперь фактически принадлежит команде топ-менеджеров и консорциуму инвесторов.

Как сообщает издание newizv.ru, «Точка» после заключения такой сделки сможет не только сохранить свою «технологическую ДНК», но и приобрести новых, планирующих развивать финтех партнеров.

В состав консорциума инвесторов включили и «Интеррос» Владимира Потанина. Кроме того, присоединиться к консорциуму также изъявили намерения некоторые технологические компании, такие как VK, что указано в пресс-релизе «Точки».

Доли новых инвесторов еще официально не объявлялись, однако стало известно, что в консорциуме нет мажоритарного инвестора, поэтому команда «Точки» получает максимальную свободу для развития бизнеса, обеспечивая полную сохранность культуры и полного штата работников сервиса.

Гендиректор «Точки» Андрей Завадских ответил на вопрос, почему топ-менеджмент не захотел отдать банк «в одни руки» какого-либо мажоритария, вместо чего созвал консорциум инвесторов для приобретения контрольного пакета акций АО «Точка».

Согласно комментарию Завадских, еще до того, как были организованы торги, представители «Точки» взаимодействовали с потенциальными акционерами. На основе таких диалогов выяснилось, что ни с одним из них компания не сошлась во взглядах на дальнейшее развитие «Точки». Завадских напоминает, что «Точка» — не только банк, но и экосистема небанковских сервисов, которые были учреждены для поддержки функционирования бизнеса. При этом компания стремится сохранить свою ДНК и быть верной заявленным ценностям.

В «Интерросе» дали обещание, что существующая сейчас команда «Точки», которая стояла у истоков ее основания, и далее будет управлять бизнесом. Заключенная сделка подразумевает, что ни к кому из инвесторов, в том числе и «Интерросу», не перейдет контроль над компанией.

Глава «Интерроса» Сергей Батехин подчеркнул, что во всех случаях его компанию привлекает не контроль над акциями, а перспективы инвестирования в передовые технологии. Привлечение «Интерроса» к такой деятельности в качестве долгосрочного финансового инвестора поможет гарантировать «Точке» стабильность, которая требуется для полноценной реализации ее стратегии развития. При этом отсутствие контроля от лица каких-либо потенциальных инвесторов будет способствовать сохранению ее действующей бизнес-модели и обеспечит впечатляющие возможности для партнерского взаимодействия.

По мнению финансовых аналитиков, сделку с «Точкой» стоит считать нетипичной для нашего времени. Предположительно, банку «Траст» как продавцу направили около семи заявок от потенциальных покупателей, в числе которых называются Росбанк, Альфа-Банк, Уралсиб, Совкомбанк, «Яндекс», Qiwi.

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