«Интеррос» и VK вложатся в развитие «Точки»

Согласно комментарию Завадских, еще до того, как были организованы торги, представители «Точки» взаимодействовали с потенциальными акционерами. На основе таких диалогов выяснилось, что ни с одним из них компания не сошлась во взглядах на дальнейшее развитие «Точки». Завадских напоминает, что «Точка» — не только банк, но и экосистема небанковских сервисов, которые были учреждены для поддержки функционирования бизнеса. При этом компания стремится сохранить свою ДНК и быть верной заявленным ценностям.