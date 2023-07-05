Врач-терапевт предупреждает о рисках употребления мяса диких животных

Особое внимание она уделила медвежатине, назвав ее одним из самых опасных источников трихинеллеза. При этом она отметила, что в домашних условиях очень сложно обезопасить это мясо, так как трихинеллы могут быть уничтожены только при стерилизации при температуре 120 градусов, пишет Pravda.Ru.