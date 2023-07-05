Врач-терапевт предупреждает о рисках употребления мяса диких животных

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Особое внимание она уделила медвежатине, назвав ее одним из самых опасных источников трихинеллеза. При этом она отметила, что в домашних условиях очень сложно обезопасить это мясо, так как трихинеллы могут быть уничтожены только при стерилизации при температуре 120 градусов, пишет Pravda.Ru.
Врач также указала, что паразиты могут содержаться в мясе дикой утки. Она отметила, что саркоцистоз не представляет большой опасности для человека, при условии, что у него хороший иммунитет.
Третьим опасным видом мяса, о котором говорит Чернышова, является лосятина. Хотя эти животные не являются переносчиками паразитов, употребление мяса лося может привести к обострению мочекаменной болезни, панкреатита и может ухудшить обмен веществ.