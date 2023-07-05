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Врач-терапевт предупреждает о рисках употребления мяса диких животных

5 июля 2023, 07:15
Надежда Чернышова, врач-терапевт, поделилась информацией о возможных заболеваниях, которые могут быть вызваны употреблением мяса диких животных, а также о распространенных паразитах, содержащихся в нем.

Особое внимание она уделила медвежатине, назвав ее одним из самых опасных источников трихинеллеза. При этом она отметила, что в домашних условиях очень сложно обезопасить это мясо, так как трихинеллы могут быть уничтожены только при стерилизации при температуре 120 градусов, пишет Pravda.Ru.

Врач также указала, что паразиты могут содержаться в мясе дикой утки. Она отметила, что саркоцистоз не представляет большой опасности для человека, при условии, что у него хороший иммунитет.

Третьим опасным видом мяса, о котором говорит Чернышова, является лосятина. Хотя эти животные не являются переносчиками паразитов, употребление мяса лося может привести к обострению мочекаменной болезни, панкреатита и может ухудшить обмен веществ.

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