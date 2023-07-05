Акционеры «Омскоблгаза» решили не выплачивать дивиденды

Сегодня, 4 июля, прошло собрание акционеров АО «Омскоблгаз». В повестке был в том числе и вопрос о судьбе прибыли за 2022 год. В общей сложности компания заработала 67,1 млн рублей, к которым прибавились 22 млн, полученные «от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям».