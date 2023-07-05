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Акционеры «Омскоблгаза» решили не выплачивать дивиденды

5 июля 2023, 04:23
Фото: 1MI
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Компания получила 67 млн рублей прибыли.

Сегодня, 4 июля, прошло собрание акционеров АО «Омскоблгаз». В повестке был в том числе и вопрос о судьбе прибыли за 2022 год. В общей сложности компания заработала 67,1 млн рублей, к которым прибавились 22 млн, полученные «от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям».

Акционеры постановили: дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать, 65,9 млн рублей направить на финансирование инвестиционных программ. Это решение было принято подавляющим большинством голосов.

Напомним: «Омскоблгаз» принадлежит ряду компаний, зарегистрированных в Москве и Санкт-Петербурге. Это «Газпром газораспределение», «Сититрейд», «Инвестиционно-финансовая группа М.И.Р.», «Финансовый аналитический центр». Руководит компанией с 2013 года Евгений Еловик.

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#Николай Эйхвальд#Омскоблгаз#Бизнес#Новости
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