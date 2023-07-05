Акционеры «Омскоблгаза» решили не выплачивать дивиденды

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Сегодня, 4 июля, прошло собрание акционеров АО «Омскоблгаз». В повестке был в том числе и вопрос о судьбе прибыли за 2022 год. В общей сложности компания заработала 67,1 млн рублей, к которым прибавились 22 млн, полученные «от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям».
Акционеры постановили: дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать, 65,9 млн рублей направить на финансирование инвестиционных программ. Это решение было принято подавляющим большинством голосов.
Напомним: «Омскоблгаз» принадлежит ряду компаний, зарегистрированных в Москве и Санкт-Петербурге. Это «Газпром газораспределение», «Сититрейд», «Инвестиционно-финансовая группа М.И.Р.», «Финансовый аналитический центр». Руководит компанией с 2013 года Евгений Еловик.