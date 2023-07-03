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РЭО начал приём заявок на «Зеленую премию»

3 июля 2023, 13:17
Фото: 1MI
Российский экологический оператор объявил о начале приёма заявок на участие в «Зеленой премии».

Этот конкурс призван отметить и поощрить лучшие компании, бренды, общественные, образовательные, культурные организации и экоактивистов, которые внесли значительный вклад в формирование новой модели осознанного потребления.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 октября через официальный сайт «Зеленой премии». Имена победителей будут объявлены в декабре.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что «Зеленая премия» проводится ежегодно для привлечения внимания к экологическим вопросам, экономике замкнутого цикла и стимулирования активного участия как можно большего числа людей в экологических инициативах.

Премия будет вручаться в пяти номинациях: «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты» и «Корпоративные проекты». Также предусмотрена закрытая номинация «Регионы России», в которой будут оценивать деятельность субъектов Российской Федерации.

Участвовать в конкурсе могут граждане России старше 14 лет, юридические лица, общественные организации, представители региональных властей, а также региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил, что помимо возможности получить гранты для развития проектов, авторы заявок также получат сертификаты участия в «Зеленой премии», которые смогут добавить в портфолио. Победители конкурса смогут рассчитывать на административную и финансовую поддержку своих проектов, а также на PR-поддержку и общественное признание.

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