РЭО начал приём заявок на «Зеленую премию»

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил, что помимо возможности получить гранты для развития проектов, авторы заявок также получат сертификаты участия в «Зеленой премии», которые смогут добавить в портфолио. Победители конкурса смогут рассчитывать на административную и финансовую поддержку своих проектов, а также на PR-поддержку и общественное признание.