РЭО начал приём заявок на «Зеленую премию»

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Этот конкурс призван отметить и поощрить лучшие компании, бренды, общественные, образовательные, культурные организации и экоактивистов, которые внесли значительный вклад в формирование новой модели осознанного потребления.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 октября через официальный сайт «Зеленой премии». Имена победителей будут объявлены в декабре.
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что «Зеленая премия» проводится ежегодно для привлечения внимания к экологическим вопросам, экономике замкнутого цикла и стимулирования активного участия как можно большего числа людей в экологических инициативах.
Премия будет вручаться в пяти номинациях: «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты» и «Корпоративные проекты». Также предусмотрена закрытая номинация «Регионы России», в которой будут оценивать деятельность субъектов Российской Федерации.
Участвовать в конкурсе могут граждане России старше 14 лет, юридические лица, общественные организации, представители региональных властей, а также региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил, что помимо возможности получить гранты для развития проектов, авторы заявок также получат сертификаты участия в «Зеленой премии», которые смогут добавить в портфолио. Победители конкурса смогут рассчитывать на административную и финансовую поддержку своих проектов, а также на PR-поддержку и общественное признание.