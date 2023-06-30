Врач рассказал о причинах боли в ушах

В интервью с изданием с Pravda.Ru он отметил, что большинство случаев боли в ушах обусловлены катаральным средним отитом. Это означает, что воспаление затрагивает среднее ухо, а не наружный слуховой проход, и пока ещё не достигло гнойной стадии. В результате воспаления слизистая оболочка уха отекает, вызывая давление на болевые рецепторы. Появляются ноющие или пронизывающие боли. Это — самый распространенный тип боли в ушах, который доставляет много неудобств.