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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

Врач рассказал о причинах боли в ушах

30 июня 2023, 16:04
Владимир Зайцев, врач высшей категории и отоларинголог, поделился информацией об опасных воспалительных процессах, которые могут привести к болям в ушах.

В интервью с изданием с Pravda.Ru он отметил, что большинство случаев боли в ушах обусловлены катаральным средним отитом. Это означает, что воспаление затрагивает среднее ухо, а не наружный слуховой проход, и пока ещё не достигло гнойной стадии. В результате воспаления слизистая оболочка уха отекает, вызывая давление на болевые рецепторы. Появляются ноющие или пронизывающие боли. Это — самый распространенный тип боли в ушах, который доставляет много неудобств.

Зайцев также упомянул о возможности болей в ушах, вызванных воспалением наружного слухового прохода — острым наружным отитом. В этом случае боль будет сочетаться с заложенностью уха, так как наружный слуховой проход сужается. Пациент может почувствовать, что ухо заложено и слышит свой голос внутри головы. При касании наружного слухового прохода при наличии фурункула болевые ощущения могут быть очень сильными. Человек может испытывать трудности с ношением головных уборов или наушников.

Отоларинголог отметил, что катаральный средний отит может перейти в гнойный (острый гнойный средний отит). В этом случае гной может самостоятельно прорвать барабанную перепонку. Иногда врач принимает решение о выполнении парацентеза — разреза барабанной перепонки для удаления гноя.

Однако, если пациент не обратится к врачу вовремя и барабанная перепонка не разорвется самостоятельно, гной может проникнуть в оболочку головного мозга, вызывая так называемый вторичный отогенный менингит — опасное состояние с высокой смертностью.

Зайцев призывает не терпеть боль в ушах и как можно скорее обратиться к врачу. Специалист проведет рентген или компьютерную томографию височных костей, чтобы установить точный диагноз и назначить правильное лечение.

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