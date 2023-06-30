Роспотребнадзор предлагает сократить сроки отключения горячей воды в России

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Предложение было опубликовано на федеральном портале правовых актов, пишет Общественная служба новостей.
В настоящее время соблюдение сроков отключения горячей воды имеет рекомендательный характер. Роспотребнадзор предлагает внести соответствующие поправки в санитарные правила и нормы (СанПиН) для закрепления ограничения в 14 дней.
По действующим нормам, поставщики горячей воды имеют право согласовывать с муниципалитетом более длительные сроки отключения. Однако, в таких случаях, поставщики обязаны обеспечить альтернативный источник горячего водоснабжения для населения.
Уровень отключения горячей воды в разных регионах России в настоящее время различается. Например, в Москве срок отключения ограничен 10 днями, в то время как ранее, в 2011 году, данный срок составлял 14 дней, а еще раньше — 21 день.