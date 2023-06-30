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Роспотребнадзор предлагает сократить сроки отключения горячей воды в России

30 июня 2023, 12:36
В России Роспотребнадзор выступил с предложением о более жестком ограничении сроков отключения горячей воды. Согласно их инициативе, летнее отключение горячей воды для проведения плановых ремонтных работ не должно превышать 14 дней.

Предложение было опубликовано на федеральном портале правовых актов, пишет Общественная служба новостей.

В настоящее время соблюдение сроков отключения горячей воды имеет рекомендательный характер. Роспотребнадзор предлагает внести соответствующие поправки в санитарные правила и нормы (СанПиН) для закрепления ограничения в 14 дней.

По действующим нормам, поставщики горячей воды имеют право согласовывать с муниципалитетом более длительные сроки отключения. Однако, в таких случаях, поставщики обязаны обеспечить альтернативный источник горячего водоснабжения для населения.

Уровень отключения горячей воды в разных регионах России в настоящее время различается. Например, в Москве срок отключения ограничен 10 днями, в то время как ранее, в 2011 году, данный срок составлял 14 дней, а еще раньше — 21 день.

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