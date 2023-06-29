«Русал» редомицилировался из Кипра в Катар

Стоит напомнить, что конфликт между «Русалом» и миноритариями в лице СУАЛа разворачивается довольно давно. Именно на фоне новостей об осуществлении проекта в Ленинградской области зашла речь о возможных исках к «Русалу» со стороны миноритариев. En+ и «СУАЛ Партнерс» заключили акционерное соглашение, которое продолжает регулировать взаимоотношения акционеров, в частности, на исполнение дивидендной политики. Представители СУАЛа утверждают, что они, в отличие от партнеров, обеспечивают неукоснительное соблюдение его положения. Олег Фомичев отметил, что систематические нарушения соглашения со стороны En+ являются поводом для арбитражного разбирательства, и в СУАЛе готовы на этот шаг.