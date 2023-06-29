«Русал» редомицилировался из Кипра в Катар

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
Производитель алюминия «Русал» поменял юрисдикцию холдинговой компании для своих зарубежных активов с Кипра на Катар, поскольку на Кипре в последнее время активно усложняют условия для офшорных компаний из Российской Федерации. Компанию возглавил Владимир Рунов, который работал директором департамента налоговой политики «Русала». AL Plus Holdings LLC впервые была упомянута в списке аффилированных лиц «Русала» еще во втором полугодии прошлого года, но информация оказалась обнародована только сейчас. Об этом пишут «Новые известия».
Предполагалось, что новая холдинговая структура должна воплощать планы «Русала» на экологизацию процессов и снижение углеродного следа. Тем не менее, как рассказали «Интерфаксу» два собеседника, знакомые с процессом, катарский AL Plus не имеет отношения к spin off низкоуглеродных активов. Создание этой компании в первую очередь имело целью перевод зарубежных активов «Русала» из Кипра в юрисдикцию Катара, дал объяснения один из источников.
Ранее стало известно, что большинство акционеров «Русала» в ходе годового собрания высказались в пользу отказа от выплаты дивидендов по итогам 2022 года. Представители «Русала» подчеркнули, что в сложившейся сложной экономической ситуации долговая нагрузка компании кажется достаточно высокой.
При этом компания не отказывается от своих планов по масштабной инвестиционной программе: «Русал» озвучил планы на строительство глиноземного производства в Ленинградской области стоимостью 400 миллиардов рублей.
«Например, есть громко анонсированный проект строительства глиноземного завода и глубоководного порта в Ленинградской области стоимостью в 400 миллиардов рублей. Несомненно, важный и нужный проект, но неясно, какого уровня экспертизу он прошел, насколько детально проработан и просчитан», — так прокомментировал эти планы в интервью «Коммерсанту» глава СУАЛа Олег Фомичев.
Стоит напомнить, что конфликт между «Русалом» и миноритариями в лице СУАЛа разворачивается довольно давно. Именно на фоне новостей об осуществлении проекта в Ленинградской области зашла речь о возможных исках к «Русалу» со стороны миноритариев. En+ и «СУАЛ Партнерс» заключили акционерное соглашение, которое продолжает регулировать взаимоотношения акционеров, в частности, на исполнение дивидендной политики. Представители СУАЛа утверждают, что они, в отличие от партнеров, обеспечивают неукоснительное соблюдение его положения. Олег Фомичев отметил, что систематические нарушения соглашения со стороны En+ являются поводом для арбитражного разбирательства, и в СУАЛе готовы на этот шаг.