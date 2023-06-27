Шесть человек погибли в серьезном ДТП в Самарской области

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, и один из восьми получивших травму остается без сознания. Полиция региона сейчас работает над определением его личности, в то время как имена и фамилии остальных пострадавших уже известны, пишет 360.
Инцидент произошел ночью 27 июня на 110-м километре автодороги А-300, где столкнулись минивэн Honda Stepwgn и легковой автомобиль Hyundai Elantra. Все шесть погибших были иностранными гражданами.
Предварительные данные указывают на то, что причиной ДТП стал выезд легкового автомобиля на полосу встречного движения. Согласно словам начальника УГИБДД ГУ МВД России по региону Юрия Некрасова, за рулем Hyundai находился гражданин Киргизии, который и погиб вместе с четырьмя пассажирами. Еще один пассажир Honda также стал жертвой этого ДТП.