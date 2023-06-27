Шесть человек погибли в серьезном ДТП в Самарской области

Предварительные данные указывают на то, что причиной ДТП стал выезд легкового автомобиля на полосу встречного движения. Согласно словам начальника УГИБДД ГУ МВД России по региону Юрия Некрасова, за рулем Hyundai находился гражданин Киргизии, который и погиб вместе с четырьмя пассажирами. Еще один пассажир Honda также стал жертвой этого ДТП.